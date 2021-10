Docentes retoman paro total de actividades desde este martes

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris , informó en la tarde de este lunes que mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Hacienda y que no llegaron a ningún acuerdo, por lo tanto, iniciarán un paro total desde este martes, por lo que no habrá clases presenciales ni virtuales.

"Ellos se comprometieron a analizar de dónde se puedan sacar los fondos, pero se mantienen (en un reajuste de) hasta el 8% por el momento y nosotros estamos solicitando que se cumpla la ley, que sea del 16%. No se avanzó en nada porque no hay una propuesta formal. No tenemos algo concreto, un porcentaje concreto", comentó el sindicalista.

Afirmó que "no habrá clases presencial ni virtual", tampoco atención administrativa porque es "paro total" desde este martes y "por cómo está la cosa se va a prolongar esta cuestión".

Al ser consultado cómo reciben la advertencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) -que envió una notificación a los docentes señalando que deben garantizar el desarrollo de las clases- Piris contestó: "Yo he visto ese documento y justo no tenía papel en el baño y utilicé eso".

Manifestó que este martes harán una movilización y espera que puedan dialogar, quedaron que el conducto iba a ser el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y si tienen alguna propuesta “se sentarán a dialogar”.

Dijo que el Ministerio de Hacienda debe “sentarse a trabajar con sus técnicos” y hacer una reorganización de programación del presupuesto y “tranquilamente se soluciona”, porque la ley le autoriza que el 16% debe ser otorgado.

“Nosotros vamos a pelear hasta donde nos da la ley, hasta donde nos permita la ley, todo tiene sus límites, sabemos eso, hasta ahí vamos a pelear, si nos dan un porcentaje menor es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Nacional, no va a ser responsabilidad de los gremios”, agregó.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) - Auténtica, Gabriel Espínola, manifestó que “están bajo un Gobierno absolutamente insensible, irresponsable y mentiroso”.

Dijo que tienen toda la habilitación legal para el aumento porque así establece el articulado correspondiente. Explicó que hay dos incisos en el articulado y no hay un solo inciso que habilita el 8%.

“Ahora nos quieren venir con la semántica de que podrá, hasta, pero hay dos incisos, el segundo inciso habilita que si se supera el 15% el ajuste salarial puede ser hasta el 16%, no dice hasta 8%. No sé dónde aprendieron castellano estos, no habrá sido en nuestras escuelas probablemente”, expresó.

Afirmó que “es una irresponsabilidad de este Gobierno” y que “seguramente” van a utilizar esos recursos para otros menesteres y no solamente para educación ni para salud.

Al ser consultado si se les descuenta del salario por los días de paro, respondió que “pueden regalar hasta sus salarios” si eso necesitan ellos.

Informó que este martes continúa la movilización nacional, los cierres de rutas y probablemente se va a “radicalizar esto”.

“Va a haber una mayor participación mañana como reacción a esta insensibilidad del Gobierno”, agregó.

Dijo que tienen el apoyo de los padres, de los estudiantes y de otras organizaciones. No descarta que se unan con el sector de salud, para poder reclamar en conjunto Educación y Salud.

Por último, aseguró que “es el Gobierno el que pone las trabas”.

El reclamo es por el cumplimiento del ajuste salarial establecido en la Ley de Presupuesto y la aplicación gradual del 16%, en el marco del salario básico profesional, estipulado en el artículo 254 de la Ley 6672/2021.