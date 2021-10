El 100% de internados en UTI en el Este no están vacunados

Del total 10 están entubadas, una con mascarilla facial. “Hace dos semanas que venimos con un aumento sostenido, aunque lentos, pero a diferencia a nivel país sigue el descenso, mientras nosotros es ascenso”.

Dijo que están alertas y el objetivo es que la situación no se desborde, no avanzar hacia una tercera ola. “En este momento estamos en un riesgo, pero aún no estamos ante un rebrote, por eso estamos trabajando para aumentar nuestro esquema de vacunación”.

Lamentó que la situación de los pacientes que ingresaron a UTI es bastante complicada. “Las tomografías son bastante terribles, lastimosamente todos no estaban vacunados”. Pidió a la comunidad a seguir los cuidados y acudir a los vacunatorios para recibir, ya sea la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. “En este momento tenemos que ser conscientes, cuidarnos más que nunca y vacunarnos porque es lo único que ha demostrado efectividad en el mundo, después se habla de un montón de estupideces que no tienen aval científico real, muchos son estudios muy efímeros que no reviste seriedad”.

Aseguro que si se cumplen con las recomendaciones se podría evitar nuevas restricciones como está ocurriendo en otras partes del mundo donde tuvieron que retroceder para poder frenar la cantidad de nuevos infectados.

“Lo último que quisiera es retroceder, tenemos nuestra economía muy golpeada y esperamos que no llegue a ocurrir nada en este momento, pero estamos viendo como Rusia un país poderoso desde el 28 está volviendo a las restricciones por el hecho de que está pasando por su peor momento desde que empezó la pandemia”.

En sala común estaban internados 7 pacientes, de los cuales 2 tuvieron su alta ayer.

EFECTOS

Pallarolas relató que ha observado a pacientes infectados, incluso mayores de 60 años, vacunados con las dos dosis y sin comorbilidad, presentando un cuadro de una simple gripe.

“Incluso con la cepa delta. Tengo pacientes que me comunicaron 15 días después que había sido infectado con esa cepa y superó como si nada y ningún familiar contagiado, esto porque la replicación viral es mucho menor que en un paciente no vacunado”. WF