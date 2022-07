El proyecto de ley, también conocido como el de puertas giratorias , no pudo ser analizado por el pleno durante la sesión de este miércoles, al no contar con un dictamen.

La propuesta figuraba en el primer punto del orden del día. El colorado cartista Édgar Ortiz solicitó al pleno aplazar el estudio de la propuesta hasta que haya un dictamen al respecto.

Por su parte, los legisladores Jorge Ávalos Mariño y Kattya González plantearon que el pleno se constituya en comisión.

Finalmente, la Cámara de Diputados decidió postergar el estudio de la ley sobre conflicto de intereses y que prohíbe el nepotismo en la función pública. Fueron 33 los votos por la postergación.

El documento fue presentado hace más de un año y se encuentra durmiendo sin dictamen, ya que su aprobación afecta a varios políticos con intereses particulares y comerciales. El sector de Honor Colorado es uno de los que más se oponen a su estudio.

La propuesta señala que las personas que ocuparon cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvieron una vinculación directa o que haya participado en contrataciones.

La iniciativa también incluye la prohibición del nepotismo, es decir, que ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar.

También establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto de intereses. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, el funcionario deberá pagar multa y ser castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.

Son conocidos los casos del ex presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) Jorge Méndez, quien fue como gerente de la cementera de Cartes, Cementos Concepción (Cecon); también el del ex presidente de Petropar Eddie Jara, quien ahora es gerente de Enex, y el mismo Santiago Peña, quien de estar en el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda, pasó al banco Basa, entre otros.