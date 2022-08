Diputados retoma juicio político con presencia obligatoria y votos dudosos

Una de las novedades será la presencia obligatoria de los legisladores en la sala de sesiones, dejando a un lado el modo virtual, que hasta la semana pasada era una opción. Los opositores y colorados oficialistas tuvieron mayoría para modificar el reglamento interno.

El objetivo de este cambio es presionar a los liberales que no estaban acompañando el juicio político y “se escondían” detrás de sus cámaras, según denunciaron varios parlamentarios. Las miradas se centrarán en María de las Nieve López y Carlos Noguera.

Ambos votos liberales, uno perteneciente a la bancada llanista y otro amarillista, podrían inclinar la balanza hacia la aprobación o el rechazo del juicio político a la titular del Ministerio Público.

Lea más: "Incertidumbre de votos: ¿Cómo está el escenario del juicio político?"

Se viene la definición

“Vamos a ver si hoy se vota, yo no estoy apurada”, afirmó este lunes la diputada Kattya González a Última Hora. La parlamentaria indicó que van a desarrollar con tranquilidad los 11 puntos del libelo acusatorio. Hoy se pondría sobre el tapete el caso Metrobús.

Para los colorados oficialistas y los opositores, la fiscala general del Estado brindó protección a los allegados al ex presidente Horacio Cartes al no procesar a nadie por la fallida obra del Metrobús, pese a grandes erogaciones de dinero.

“Esto es pedagógico y la gente está atenta. Esto finalmente hace que puedan ver la conformación de su parlamento y quién defiende qué intereses. Para mí es muy positivo lo que está pasando”, indicó González.

Además, indicó que el tema de los votos depende de otra coyuntura. “No tenemos margen de maniobra y eso es un inconveniente”, agregó al tiempo de instar a la ciudadanía a llegar hasta la Plaza de Armas.

“Ojalá que la ciudadanía hoy no solo se vaya a la plaza, sino que entienda lo importante que es no solo votar, sino elegir”, manifestó. “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra parte y no tengo idea de si va a terminar hoy o mañana, pero sí ya en esta semana”, resaltó.

Nota relacionada: "En sesión previa a estudio de juicio político, continúa fuego cruzado en Diputados"

¿Cómo está el escenario?

El diputado por el PLRA Édgar Acosta reconoció el fin de semana que solo se tienen asegurados 50 de los 53 votos necesarios, en caso de que estén presentes los 80 diputados, para llevar adelante el juicio político. En ese sentido, afirmó que siguen intentando convencer a los liberales.

Si se ausentan algunos de los parlamentarios, se tendrá en cuenta la presencia de dos tercios de la cámara. Con este panorama, se requieren seis diputados ausentes para poder aprobar con 50 votos, hecho que no sucedería.

No obstante, el diputado oficialista Hugo Ramírez dejó abierta la posibilidad de que se den sorpresas este lunes. Negó que el análisis se haya enfriado, a pesar de haber transcurrido una semana del inicio del estudio.

“La presión a quienes puedan votar en contra de los intereses de Horacio Cartes es muy fuerte”, indicó el colorado al excusarse de no dar nombres de quienes podrían cambiar de postura a último momento.

Desde Honor Colorado se hará todo lo posible para que no se apruebe y que el caso no vaya al Senado, donde es casi seguro que se tienen los votos para aprobar la destitución de la fiscala Sandra Quiñónez. Por eso intentan retener a toda costa los votos de sus aliados liberales.