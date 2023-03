Varios diputados del opositor Frente Parlamentario presentaron en la mañana de este jueves una nota dirigida al ahora titular de la Fiscalía General del Estado , Emiliano Rolón, en la que piden avances en la investigación de algunos casos de corrupción considerados emblemáticos e irregularidades durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, en los cuales no actuó la cuestionada ex fiscala general Sandra Quiñónez.

"En medio de la administración de la gestión saliente, nos hemos encontrado con un periodo que, de manera particular y selectiva, desatendió una serie de sonados casos de corrupción que merecían un seguimiento exhaustivo hasta dar con los responsables directos. Solicitamos el seguimiento y la exposición de la situación procesal de los casos emblemáticos de corrupción que fueron cajoneados", comienza el texto.

Se cita principalmente al ex presidente de la República Horacio Cartes y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quienes fueron designados significativamente corruptos y fueron sancionados financieramente por el Gobierno de Estados Unidos, por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el terrorismo.

"La Fiscalía General del Estado aún no ha hecho el seguimiento merecido, máxime de que el circuito corruptelar que se expone dentro del documento presentado por el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, detalla la existencia de un esquema de sobornos a legisladores y a otras autoridades, además del tráfico de influencias y vinculaciones claras con organizaciones terroristas y narcotraficantes", argumentan los legisladores en su escrito.

Nota sobre casos emblemáticos.pdf

Asimismo, se pide la intervención en otros casos emblemáticos que aún están impunes, como las compras sobrefacturadas de agua tónica por parte de la estatal de Petróleos Paraguayos (Petropar); la fallida adquisición de las vacunas por el mecanismo Covax y los "tapabocas de oro" de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

También solicitan investigar la gestión del ex ministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens por presuntas licitaciones amañadas, por el puente de ñandutí y la supuesta existencia de consultores vip dentro en la institución durante su administración; así como continuar con la causa Metrobús, que constituyó un perjuicio de más de USD 74.000.000.

Auditoría de Contraloría a Fiscalía

Seguidamente, mediante otra nota, los mismos legisladores instaron a Emiliano Rolón a retirar los documentos que Sandra Quiñónez entregó al Tribunal de Cuentas y ponerlos a disposición de la Contraloría General de la República, a fin de que la gestión de la ex fiscala general finalmente sea auditada por el ente contralor.

"La acción de inconstitucionalidad planteada por la ex fiscala general del Estado revivió el problema normativo al reflotar la competencia del Tribunal de Cuentas en materia de control de cuentas públicas. Como resultado, desde entonces se viene evitando que la Contraloría General de la República lleve adelante las correspondientes auditorías y fiscalizaciones a la gestión administrativa y financiera", sostienen los diputados.

Auditoría de Contraloría.pdf

Esta petición se realiza debido a que la administración de Quiñónez interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2248/03, que modifica la Ley 879/81, del “Código de Organización Judicial”, con lo que logró eludir sistemáticamente la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República.

"Cuestión administrativa no puede ser excusa"

En comunicación con Última Hora, una de las firmantes, Kattya González, señaló que lo que buscan con estas notas es que el nuevo fiscal general del Estado comience a dar señales sobre cómo serán abordados los casos, a fin de comenzar con avances en cada uno.

Si bien la parlamentaria dijo que entiende que Rolón asumió el cargo recientemente y "tiene que haber un proceso de adaptación", afirmó que de todos modos debe haber algunos avances y con el fin de marcar el rol de control que tienen los parlamentarios como parte de su función.

"Lo que tenemos que empezar a hacer es tomar las decisiones, ser representantes de la sociedad. La cuestión administrativa es una cosa, pero no puede ser excusa para no avanzar. Lo que queremos es por lo menos establecer los abordajes, por ejemplo, para retirar los documentos del Tribunal de Cuentas; no necesita ningún funcionario", sostuvo.

Dichas declaraciones las realizó la diputada después de que Emiliano Rolón haya señalado en conferencia de prensa que no puede proceder en las causas emblemáticas mientras no termine de "ordenar la casa" y reorganizar las sedes y unidades fiscales. Dijo que necesita a "su gente para poder trabajar".

Además de Kattya González, ambas notas fueron firmadas por los diputados Norma Camacho, del PEN; Sebastián Villarejo, Rocío Vallejo y Tito Ibarrola, del Partido Partido Patria; Carlos Rejala, del Partido Hagamos; y Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).