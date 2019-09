Diputados presentan proyecto de ley para regular Uber y MUV

Un registro de plataformas, seguros de responsabilidad civil, no contar con antecedentes y sanciones por infracción de normas son algunos de los puntos que se establecen en el proyecto de ley que regulará los servicios de Uber y MUV .

El proyecto presentado por los diputados Carlos Rejala y Tito Ibarrola pretende introducir normas que amparen a los usuarios de los existentes o futuros servicios alternativos de transporte público.

El documento señala que el servicio de transporte privado mediante plataformas tecnológicas virtuales que operen con los vehículos de pasajeros tiene categoría de entidades comerciales.

En el cuarto artículo se establece la creación de un Registro de Plataformas Tecnológicas Virtuales, el cual estará a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv). En este registro deberán inscribirse todas las entidades que operen y administren plataformas tecnológicas virtuales.

El registro contendrá los antecedentes que identifiquen a los representantes de tales plataformas. También instituye que las plataformas tecnológicas solo podrán prestar servicios con vehículos que reúnen elevados estándares de seguridad y comodidad.

El documento indica que los conductores de los vehículos que prestarán el servicio deberán poseer licencia profesional B y no registrar antecedentes policiales y judiciales. De igual forma, deberán contratar seguros de responsabilidad civil para los vehículos.

Además, los vehículos utilizados para el servicio de transporte privado de uso comercial deberán exhibir un distintivo de manera obligatoria.

Asimismo, el artículo 8 indica que a los efectos de la aplicación, controles y fiscalización las plataformas tecnológicas deberán registrar y mantener a disposición de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) información sobre el kilometraje, trayectorias recorridas, entre otros datos.

Sanciones

El proyecto prevé que ante la constatación de la conducción de vehículos por un conductor que registre condenas por la comisión de hechos punibles a la vida y autonomía sexual de las personas, será causal de cancelación de oficio por parte de la Dinatrán.

De igual manera, las plataformas tecnológicas serán pasibles de una multa equivalente a la suma de 200 jornales mínimos. La Antsv sancionará al conductor con la suspensión de la vigencia la licencia para conducir vehículos por 12 meses.

Se menciona que en caso de que las plataformas no cumplan los requisitos, condiciones, o exigencias establecidas dentro del marco de la ley serán sancionadas con una multa no inferior a 200 y no superior a 400 jornales mínimos.

Por su parte, el Juzgado de Faltas del Municipio competente decretará por un plazo de 90 días a 180 días la suspensión de la licencia al conductor que no esté debidamente inscripto.

Las cuestiones referentes a cánones municipales, ordinarios y patentes comerciales regirán lo dispuesto en la Ley 881/1981 "Que establece el régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción", y la Ley 620/1976 "Que establece el régimen tributario para las municipalidades del interior del país".

Un proyecto similar había sido rechazado en la Cámara de Senadores por considerar que la iniciativa debía partir de Diputados, por su carácter de regulación municipal.

La iniciativa nació luego de que varias movilizaciones de taxistas de distintas ciudades del Departamento Central se manifestaran exigiendo regulación y competencia desleal. A raíz de esta situación, la Municipalidad de Asunción promulgó una ordenanza que también regula los servicios de MUV y Uber.