El proyecto pretende la autonomía de la Dinavisa para regular la fabricación, elaboración, fraccionamiento, control de calidad, distribución, prescripción, dispensación, comercialización, representación, importación, exportación, almacenamiento, uso racional, régimen de precios, información publicitaria, evaluación, autorización y registro de productos para la salud.

El principal punto de debate fue la estructura de la dirección que en principio iba a tener unas 15 vicedirecciones, más otras unidades, secretarías y consejos.

El documento que pasa a la Cámara de Senadores fue aprobado con la versión de la Comisión de Salud, que finalmente crea nueve vicedirecciones. No se especifican las cantidades de secretarías y otras unidades.

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, señaló que se trata de una irresponsabilidad votar de manera apresurada, sin tener todas las versiones de las comisiones, sobre todo en un momento en que se debe tratar de achicar el Estado, por lo que solicitó la postergación del proyecto, pero la intención no prosperó.

"Sale de ser una dirección dependiente del Ministerio de Salud, para ser una Dirección Nacional independiente. ¡Paraguayos, trabajen más porque hay que pagar más impuestos para sostener un monstruo más!", criticó.

Agregó que ante las compras irregulares de insumos médicos para enfrentar la pandemia del Covid-19 por parte del Ministerio de Salud, se solicitó intervenir la Dinavisa, no independizarla. "Trabajá más porque vas a tener que sostener una nueva dirección en plena pandemia", reiteró Vallejos dirigiéndose a la ciudadanía.

"Quién dice que con esto se va a actuar mejor. No estamos en condiciones de sostener, la idea es achicar, no agrandar", lamentó. Reprochó que no se cuente con un dictamen del impacto presupuestario de lo que supondrá la autonomía de la Dinavisa.

En el mismo sentido, Celeste Amarilla, de Partido Liberal, dijo que la Dinavisa pretende convertirse en un ministerio y se trata de crear un lugar para un amigo que seguramente no llegó a ganar un puesto".

En otro momento, pidió a la ciudadanía votar de manera inteligente ya que atendiendo a la mayoría colorada de la Cámara Baja se establecerán todo tipo de leyes.

"Acá ya no hay caso, con una mayoría perversa, una mayoría miserable que cree que porque tienen una mayoría pueden establecer lo que quieren", advirtió. Añadió que de igual manera seguirá denunciando y hablando sobre los hechos de corrupción en el Gobierno.

A su turno, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, apuntó a que "no podemos asegurar que esto va a ser la cura de la corrupción. No se conoce la cantidad de cargos ni el impacto del presupuesto".

En defensa del proyecto, la oficialista Jazmín Narvaez lamentó que se trate de confundir a la ciudadanía y aclaró que no se trata de la creación de una dirección ya que la Dinavisa ya se encuentra funcionando.

Explicó que se pretende establecer mecanismos de acciones para una dirección que ya cuenta con una directora y sus propios funcionarios. Señaló que la dependencia funciona desde 1997 y hasta cuenta con oficina propia, adquirida por recursos propios.

Comentó que la intención de dar autonomía es que se pueda investigar a las autoridades de la cartera sanitaria de manera independiente, situación que no se puede dar ya que la dirección depende de las autoridades del Ministerio de Salud.

Por la Comisión de Salud habló el diputado colorado Miguel Angel del Puerto, de cuyo dictamen pedía aprobación. Aseguró que la Dinavisa cuenta con su propia fuente de financiación con ingresos propios mediante el pago de impuestos, una recaudación aproximada de G. 20.000 millones.

El diputado cartista Basilio Núñez, por su parte, pidió a Amarilla recordar cómo fue el gobierno de Federico Franco antes de criticar sobre la creación de cargos públicos. "Que se acuerde cómo fue su gobierno, llenaron de planilleros y de funcionarios públicos en su gobierno liberal. Napepe la planillero", manifestó.

Defendió el proyecto diciendo que es necesario un mayor control en la compra de medicamentos para lo que es necesaria una súper estructura. Y pidió la aprobación "en nombre del mejor gobierno que tuvo la era democrática", en referencia a la administración de Horacio Cartes.