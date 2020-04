Diputada pide trato especial y no hay apoyo a destitución

Su caso ya está en manos de la Justicia, es lo que alega la mayoría de los diputados, sobre todo colorados cartistas, para sostener que no existe causal, a su criterio, para una pérdida de investidura, por lo que no hay números para una eventual destitución.

El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, dijo que está dispuesto a escuchar argumentos pero que considera que no existen causales de pérdida de investidura.

En tanto que el diputado Derlis Maidana indicó que es la Justicia la que debe determinar si hubo hecho punible y que hay que darle tiempo a la investigación.

El también cartista Walter Harms comentó que si bien Medina supuestamente cometió un acto de irresponsabilidad como ciudadana, no hay causal de destitución porque, según su opinión, no existe tráfico de influencias.

Coincidió con el criterio su colega Justo Zacarías, quien manifestó que la diputada cometió un error, pero no hay razón para retirarle su banca.

Defensa. Del Pilar Medina se pronunció a través de las redes sociales para responder a la avalancha de críticas por haber viajado durante una pandemia y no concluir con el aislamiento establecido. Aclaró que la Cámara no costeó sus pasajes ni viáticos. Indicó que cuando regresó del viaje, el 15 de marzo, y hasta la fecha, no presentó síntomas y que el decreto que declara emergencia fue emitido un día después de su vuelta, pero igualmente tomó las medidas preventivas.

Medina viajó a un congreso religioso en Lima, Perú, en momentos en los que las autoridades nacionales pedían no salir, además, ya se habían confirmado casos de Covid-19 en aquel país.

La diputada debía cumplir el aislamiento hasta el 30 de marzo, pero el 24 estuvo reunida con el Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis; y el 25 asistió a la sesión de Diputados, justificando que el decreto del Ejecutivo le habilitaba a circular.

Se comparó con el caso del ministro Juan Ernesto Villamayor y pidió que la Justicia le dé el mismo trato que se le dio al jefe de Gabinete.