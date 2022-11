“Lo tuve a dos metros míos en la recepción de Turquía. No necesitamos a nadie que realmente no quiere comerciar y darnos trabajo. No necesitamos de sus patéticas reinas y sus pervertidos emires. Pido a su Gobierno que lo retire y a la Comisión de Relaciones Internacionales que se lo declare persona no grata”, dijo la diputada.

La legisladora aseguró que muchos “se llenan la boca de provida y familia”, mientras se tiene a un embajador “violador”. “Paraguay necesita trabajo, ya abrir mercado de la carne y sus granos y si no es para eso, no manden a nadie”, expresó.

“Retiren a su emir pervertido, dejen de enviarnos sus reinitas. Ya sabemos que no es azul la sangre en sus venas. Paraguay necesita mercados”, reiteró.

La diputada liberal hizo referencia, en sus expresiones, hacia el encargado de Negocios de la Embajada de Catar en Paraguay, Saeed Hamad M.J. Al Marri.

La legisladora no dio mayores detalles sobre la denuncia, pero la misma habría sido realizada por un funcionario de la sede diplomática situada en Asunción.