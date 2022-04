El Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional informó este miércoles que Dionisio Antonio Aguilera, presidente de la Cooperativa Yoayu Ltda., fue detenido alrededor de las 15:40 de este miércoles sobre la ruta PY01, ex Acceso Sur casi Coronel Martínez, por presuntamente liderar un esquema de extorsión .

De acuerdo con el comisario Mario Vallejos, la detención se dio en medio de un operativo de entrega vigilada, después de que el sindicado haya aparentemente cobrado unos USD 10.000, que habían sido fotocopiados y autenticados previamente.

El comisario explicó a través de NPY que Aguilera había solicitado ese dinero a la víctima para acceder a firmar por escribanía para la transferencia de un inmueble en favor de la cooperativa.

https://twitter.com/npyoficial/status/1519439756488282112 Detienen a presidente de cooperativa por presunta extorsión



♦Antonio Aguilera, titular de la cooperativa Yoayu, fue detenido tras una entrega vigilada por parte de la Policía



♦La denuncia es por presunta extorsión en la compra de un inmueble en favor de la cooperativa#NPY pic.twitter.com/O6UhE35g3l — NPY Oficial (@npyoficial) April 27, 2022

“Él (Aguilera) está vinculado a una denuncia, está sospechado de estar extorsionando a la víctima para pagar la suma de USD 150.000 a través de la cooperativa. Y se hicieron los trámites de rigor en una escribanía de la zona y al salir procedió al cobro que se había solicitado conforme a la denuncia”, manifestó el jefe policial del Departamento de Antisecuestros.

No obstante, dijo que “no quiere aventurarse a involucrar a la cooperativa” en el hecho, debido a que el hombre realizó el pedido de forma personal, pero no descartó que la investigación que prosigue saque a luz más detalles. Asimismo, dijo que no tienen conocimientos de casos similares que involucren a Aguilera.

Del poder del presidente de la cooperativa se incautaron unos 100 billetes de USD 100, los cuales fueron fotocopiados y autenticados anteriormente tras la denuncia, así como también se decomisó su celular de la marca Samsung, modelo S20.

Le puede interesar: ¿Qué ocurre con el dinero de los socios cuando una cooperativa es intervenida?

Tanto Aguilera como la camioneta en la cual se trasladaba, de la marca Isuzu, modelo MUX, de color Rojo, fueron trasladados hasta la base del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, donde el hombre guardará reclusión provisionalmente.

Entretanto, el comisario Vallejos señaló la denuncia y las evidencias del caso obran en el Ministerio Público, a cargo de la fiscala Stella Mary Cano de Woitas, de la Unidad Penal 3 de Asunción.

El procedimiento policial contó con el acompañamiento de la Fiscalía y se realizó en prosecución a la causa caratulada como “David Figueredo s/ Extorsión”, en cumplimiento a la orden dictada por la jueza Penal Alicia Pedrozo.