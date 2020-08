Esto llamó la atención de los pobladores, debido a que se registraron recientes asaltos en la zona.

Uno de los intervinientes señaló en Telefuturo que a partir de las denuncias realizadas por aglomeración por parte de los vecinos a través de llamadas telefónicas se constituyeron en el sitio agentes policiales y del Grupo Lince.

Constataron que las personas denunciadas no cumplían con las medidas sanitarias, encontraron a ocho jóvenes, que no pasaban los 23 años de edad y no contaban con licencia de conducir.

Todos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 9ª de Limpio. Asimismo, se incautaron cinco motocicletas del poder de los mismos.

Las aglomeración de personas está restringida por decreto presidencial debido a la pandemia del Covid-19, de modo a evitar la propagación del virus.