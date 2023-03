El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, informó a través de NPY que un hombre fue detenido tras una entrega vigilada y que el procedimiento en la residencia tuvo como fin la búsqueda de documentaciones.

Señaló que la esposa del presunto victimario sería una funcionaria del Instituto Nacional de la Tierra (Indert).

Según dijo López, el sospechoso ponía a la venta títulos falsos de propiedades ubicadas en el interior del país y que hasta el momento fueron tres las víctimas identificadas y que son de la zona de Villarrica, Departamento de Guairá.

Manifestó que las ventas se llevaban a cabo por precios llamativos con relación al costo de mercado, añadiendo que no se descarta que existan otras victimas más.

"Los documentos que daban a las víctimas, una vez verificados con los escribanos, se encontraban con que los números del padrón, del catastro no eran consistentes, eran fraguados. Pedían sumas exorbitantes por cada inmueble, de G. 120 a 130 millones por cada inmueble", detalló.

Hablan víctimas

Un poblador de Villarrica, que sería una de las víctimas del detenido, señaló que el modus operandi era captar a quienes precisaban comprar una propiedad.

Relató que el sindicado le mostró un inmueble de 24 hectáreas y que le dijo que contaba con todos los documentos del mismo. La venta en principio sería por un costo de G. 120 millones, pero luego le redujo a G. 80 millones.

"Tenía que darle G. 20 millones primero, le entregué, me preparó el título trucho, me llevó a la Escribanía y me vendió. Me di cuenta porque tenía que venir el informe de condominio y vino al revés. En total le pagué G. 80 millones más los otros gastos", reveló.

Otra de las víctimas del caso manifestó que la forma en la que el hombre actuó fue de igual forma y lamentó el perjuicio que le causó.