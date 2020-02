Detenido relata la última conversación con una de las mujeres asesinadas

Cazal comentó en una entrevista con un medio local que se dedicaba a realizar limpieza de césped y fue así que conoció a Mirian, ya que ella supuestamente trabajaba de limpiadora.

Lee más: Detienen a sospechoso de asesinar a madre e hija en Alto Paraná

Según su relato, se conocieron meses atrás en una vivienda deshabitada ubicada en el kilómetro 11 Acaray de Ciudad del Este, cuando fueron para realizar trabajos de limpieza para un ciudadano brasileño.

El detenido aseguró que solo en dos ocasiones vio a la mujer en aquella propiedad. Recordó que Mirian le pidió su número de teléfono y que se lo dio. Así explica la llamada que recibió este lunes en horas de la mañana por parte de la víctima, quien supuestamente lo llamó para pedirle la llave de la casa porque ella tenía que ir a limpiar.

El hombre le manifestó que ya no tenía la llave y luego la mujer cortó la llamada. Posteriormente, lo llama en su celular la pareja de la misma, a preguntarle si él era la persona que tenía que darle la llave a ella y le respondió que no.

Nota relacionada: Doble crimen: Policía captura a un segundo sospechoso tras cruce de llamadas

"Yo calculé que ellos estaban juntos, tuvieron problemas de pareja, él encontró mi número extraño y quería saber quién soy. Me preguntó si tenía que darle a su señora la llave", contó.

Explicó que hace un mes atrás fue a limpiar la casa por última vez y que su patrón, confiaba en él porque "no fuma, no toma y no tiene vicio" y por esa razón le daba la llave en algunas ocasiones, cada vez que iba a ir a cortar el césped.

Te puede interesar: Hallan a dos mujeres muertas en un vehículo

"A mí me están creando problema porque la chica y el señor me llamaron a mí, solo por eso me trajo la Policía", expresó.

El hombre aseguró que hace dos meses fue la última vez que vio a Mirian y que él tiene una esposa y un hijo de 4 años. Actualmente tiene un puesto de venta de hamburguesas en su vivienda ubicada en el barrio Fátima de Ciudad del Este, en Alto Paraná.

El caso

María Luisa Rodas y su hija Mirian Elizabeth Azcona Rodas fueron halladas sin vida en la mañana de este martes, en el interior de un vehículo abandonado a la altura de un lugar conocido como Puente Seco, en la ciudad de Hernandarias, en el Departamento de Alto Paraná.

Mirian Elizabeth fue torturada y ahorcada, y María Luisa fue asfixiada, según el informe forense.

En el automóvil fue encontrada con vida y sin lesiones una niña de 4 años, hija de Mirian Elizabeth.

Las tres personas fueron denunciadas como desaparecidas por un familiar el pasado lunes en horas de la mañana.

Este miércoles, la Policía Nacional detuvo a Yamil Cazal y a Marcelo Eduardo Neila Villalba, de 23 años, tras trabajos de inteligencia de campo y tecnológico.

Según los investigadores, Cazal tendría participación directa en los asesinatos y estuvo en contacto con una de las víctimas (Mirian) horas antes del crimen.