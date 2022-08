Detenido niega haber matado a golpes a una beba en Caaguazú

"No fui yo el que hizo (el hecho), no sé por qué se dijo que yo hice. Yo no voy a patear a una criatura, no puedo. Seguro ella (la madre de la beba) fue la responsable, porque ella es de la calle, amanece con las criaturas por la calle. (La víctima) no es mi hija", expresó el detenido en conversación con NPY.

El hombre manifestó que acompañó a la mujer desde su embarazo y que la relación terminó cuando ella dio a luz. Sin embargo, solía frecuentarla de vez en cuando.

Explicó que la última vez que estuvo en la vivienda de la niña fue el domingo pasado y que ni siquiera la vio en el lugar. Dijo que el sábado, día en que según la madre de la menor sucedió el hecho, él no estaba con ellas.

Aseguró que hace casi cinco meses que terminó la relación con la mujer y que ella supuestamente consume estupefacientes.

Madre afirma que el hombre pateó a la criatura

Por su parte, Lilian Insfrán Ríos, de 19 años, madre de la criatura, manifestó que el sábado pasado el hombre, a quien responsabiliza de ser el padre de la criatura, estaba bajo los efectos del alcohol y se acostó en la cama, mientras ella recostó a su nena en la hamaca para atender a su otra hija.

Comentó que el hombre no quería escuchar el llanto de la pequeña y que supuestamente le preguntó si podía patear a la beba, a lo que ella le respondió que "está loco para hacer eso".

Recordó que escuchó un golpe y vio que "hizo volar" a su hija, quien cayó al suelo y se golpeó la columna. Aseguró que el hombre se quedó a dormir aquella ocasión en la vivienda tras la supuesta agresión.

La madre dijo que su hija estaba bien y que recién este lunes llevó a la criatura al hospital porque ya estaba mal, pero no podía llevarla al centro asistencial porque no tenía documento de identidad y, presuntamente, sin eso, no iban a asistir a la menor.

La beba no tiene golpes, relata su tía

Rosana Fernández, tía de la pequeña, dijo que este lunes su hermana la llamó de urgencia y le pidió que le ayude con su hija, que estaba enferma en el Hospital de Caaguazú y que no podía hacerse responsable porque no tenía su cédula de identidad.

Manifestó que acudió a su llamado y fue al Hospital de Caaguazú, en donde un médico le dijo que tenían que trasladar de inmediato a la niña a la capital del país y que alguien tenía que acompañarla. Allí, su hermana dijo que iría a su casa a cambiarse de ropa. Sin embargo, ya nunca regresó.

Comentó que cuando ella iba a subir a la ambulancia, finalmente llegó la madre de la niña y ahí le dijo que ella nomás ya iba a acompañar a su sobrina y que al día siguiente vaya ella al centro asistencial. Sin embargo, por el camino, la madre de la criatura descendió del rodado de su cuñado y ya desconocieron su paradero.

Fernández aseguró que su hermana le dijo que su hija ya estaba enferma desde hace mucho tiempo y que la llevaba con un médico que le daba remedios yuyos, porque supuestamente tenía parásitos.

"En ningún momento ella (la madre de la criatura) dijo que Carlos (el supuesto agresor) le pegó, que le pateó. Solo dijo que le llevó a un médico, ya que no quería llevarle al hospital porque solo tenía parásitos", agregó.

Aseguró que la beba no tuvo ninguna lesión por fuera, ya que ella no observó ningún moretón y que solo tenía una pequeña quemadura en su pie izquierdo.

"Ella no tiene golpes y no tiene moretón. Cuando ingresó en Urgencias de Caaguazú, tenía un cuadro de neumonía", agregó.

Además, comentó que Juan Carlos no es pareja de su hermana y que la mujer tiene otra pareja. Aseguró que vive por la calle con sus dos hijas de 3 años y la ahora fallecida, que cuando tenía dos meses de embarazo, inició una relación con el ahora detenido.

"La doctora en Caaguazú me dijo que la beba hace seis días que no tomaba agua, estaba desnutrida, deshidratada, no le cuidaban y no le bañaban. Se le va a tener que detener a mi hermana y quiero que se haga justicia", agregó.

El cuerpo de la menor será sometido a una autopsia este miércoles para confirmar la causa de su fallecimiento.