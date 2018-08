Desfile de misses: Ferrer pide llamar la atención a organizadora

“No tengo idea. Atribuyo la responsabilidad a la organizadora y a los padres de familia que le otorgaron el permiso”, se excusó Ferrer.

En todo momento, el intendente evitó brindar detalles sobre el nombre de la encargada que realizó el desfile dentro del recinto municipal, alegando no recordarlo. Agregó que son los concejales quienes estuvieron involucrados.

“Yo no participé, son ellos, los concejales, no sé si la totalidad estuvieron involucrados. Yo las he recibido en mi oficina (a las jóvenes), con vestidos, con vestimenta normal, me pidieron una visita y las recibí (sic)”, argumentó durante un contacto telefónico con la 780 AM.

En otro momento, dijo que este tipo de actividades está a cargo de la Comisión de Festejos de la Municipalidad. El desfile se llevó a cabo en el marco de los festejos fundacionales de la ciudad.

"No puedo quitar la nalga de la jeringa, también están algunos concejales. Habría que preguntarle a ellos quiénes fueron los de la idea", subrayó el político.

Nota relacionada: Diputada repudia desfile de misses en Junta Municipal sanlorenzana

Mediante un video se observa el desfile de las jóvenes candidatas, entre ellas cinco menores de edad, dentro de la Junta Municipal, ante la presencia de los concejales. Esto motivó el repudio de la diputada Celeste Amarilla, quien pidió que la comisión de Género de la Cámara Baja remita una nota de repudio al organismo municipal sanlorenzano por esta acción.

La grabación fue difundida a través de la plataforma YouTube el pasado 1 de agosto. Este martes se llevó a cabo el evento de elección y coronación de la electa Miss San Lorenzo 2018.