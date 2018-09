Denuncian por lesión de confianza a ex gobernador de Presidente Hayes

La Gobernación no puede recibir más desembolsos ante la falta de rendición de cuentas.

Rubén Antonio Roussillon presentó la denuncia ante el Ministerio Público contra el ex gobernador de Presidente Hayes , por presunta lesión de confianza. Puntualizó la falta de rendición de cuentas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Según la querella presentada por el abogado Víctor Paredes, la denuncia es a fin de deslindar responsabilidades de la actual administración. También se denunció a Sonia Dolores Zelaya, ex directora de Administración y Finanzas.

Rubén Antonio Roussillon pide que se investigue el destino de dos cheques con recursos del Fonacide, sobre los cuales el anterior gobernador no rindió cuenta durante la administración anterior. En la denuncia no figura la cantidad de dinero que recibió el ex gobernador.

La Gobernación no puede recibir más desembolsos ante la falta de rendición de cuentas correspondientes al tercer cuatrimestre del 2017.

Antonio Saldívar Bobadilla fue concejal departamental por el Partido Patria Querida y asumió el cargo tras la muerte de Pablo Cortessi. Su periodo venció en agosto pasado, cuando juró Roussillon.