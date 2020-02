Denuncian a doctor por supuesta omisión de auxilio tras muerte de una niña

La acusación es contra el doctor Juan Marcos Aguilar, director del Instituto de Previsión Social (IPS), quien además se desempeña como encargado del Centro de Salud y de la Unidad de Salud Familiar (USF), debido por que estos últimos sitios no cuentan con director.

La pareja manifestó que el pasado domingo en horas de la noche llevó a su hija con síntomas de vómitos y fiebre hasta el Centro de Salud de Bahía Negra, ubicado a tres kilómetros de Puerto Diana.

Al llegar, llamaron al director ya que en la puerta del nosocomio el mismo dejó escrito su número de celular para que en casos de urgencia se puedan comunicar con él.

Como la situación lo ameritaba, el padre de la niña llamó al galeno, quien le atendió y le respondió supuestamente que no podía ir al nosocomio, pero que le iba a decir al enfermero que inspeccione a la niña.

Martínez mencionó que el enfermero le tomó la temperatura y según el personal de blanco no tenía fiebre en ese momento, por lo que le dio las indicaciones y la receta de algunos medicamentos y regresaron a la casa.

Posteriormente, dieron la medicina indicada a la pequeña y cuando se disponía a acostarse para dormir, la menor volvió a despertarse tuvo fiebre y vómitos. La madre la sostuvo en sus brazos, pero la niña falleció en horas de la madrugada del lunes.

El lunes, a las 14.00, la abuela materna volvió a llamar al médico para pedirle que haga una inspección del cuerpo antes del entierro, y éste supuestamente dijo que acudiría; sin embargo, no fue al lugar.

Los padres piden que las autoridades tomen cartas en el asunto para que no vuelva ocurrir similar hecho.

Versión del director

El doctor Juan Marcos Aguilar manifestó en conversación con Última Hora que el sábado estuvo de guardia en el centro asistencial y que dejó su número por un papel en la ventana, para que lo llamen si había alguna urgencia.

Posteriormente, se olvidó de retirar el papel y el domingo cuando ya estaba otro personal de blanco de guardia el padre de la niña lo llamó en su celular para preguntarle si él estaba en el lugar, a lo que respondió que no.

"Le dije que estaba de guardia un enfermero, le digo que debe estar ahí, le avisé al licenciado que había gente en el hospital. Después de atenderle me comunicó que la paciente no tenía fiebre y el lunes cuando me presenté a la mañana él me llamó (refiriéndose al enfermero) y me dijo que la niña falleció", expresó.

Aseguró que le sorprende la denuncia de los padres, porque éstos en ningún momento le pidieron que vaya al centro de salud.

El director comentó que se desconoce la causa del fallecimiento de la pequeña y que presuntamente estaba enferma desde la tarde del pasado domingo y que los padres no la llevaron inmediatamente a consultar.

"Aparentemente los padres la automedicaron con dipirona, porque según ellos tenía fiebre. El licenciado que la atendió no consideró ningún caso de emergencia, por eso no me dijo que acuda al lugar, porque siempre cuando hay emergencia suelo ir, pero este caso no era urgente, porque no había fiebre", explicó.

El director también negó rotundamente de que la abuela materna lo haya llamado el lunes en horas de la tarde para pedirle que vaya al sepelio.