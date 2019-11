El joven mencionó a NoticiasPy que un médico fue quien ordenó el corte de la medicación que la mujer recibía como tratamiento. Esto, aparentemente, porque la sustancia tiene un costo elevado para el centro asistencial, que sería de unos G. 700.000.

“Conversando con mi mamá, ella me dijo que un doctor le dijo que ya no tome el medicamento porque no tiene esperanza de vida y por eso le dieron el alta. Le encontré a mi mamá deprimida por eso”, expresó.

Pese a la situación, Escobar informó que conversaron con las autoridades del centro asistencial y su madre fue ingresada nuevamente para recibir el tratamiento correspondiente.

Nota relacionada: Octubre Rosa: Sobran globos, pero falta fármaco oncológico en IPS

Paciente recibe atención

Por otra parte, el director del IPS de Encarnación, Juan Martínez, explicó a Última Hora que la mujer viene recibiendo medicación desde hace tiempo y aclaró que la misma está sujeta a tratamientos paliativos a través de analgésicos u otras sustancias que permiten estabilizarla.

“Se conversó con los familiares sobre la situación y la posibilidad de seguir internada u optar por atención en el domicilio, y sus familiares dijeron que estaban de acuerdo y se fueron a la casa”, mencionó.

Con relación a la denuncia contra el doctor, Martínez sostuvo que es un profesional que se destaca por la calidad y calidez en la atención de los pacientes y que el mismo se siente preocupado por los comentarios y por la creación de un mal entendido.

Martínez también dijo que no es intención del IPS mezquinar medicaciones o tratamientos, sino al contrario, es una institución que ofrece los servicios para mejorar las condiciones de los pacientes que acuden al lugar.