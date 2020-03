Denuncian atención tardía de líneas habilitadas para autorreportes

"Desde el aeropuerto tomamos todas las precauciones y volvimos a nuestra casa y no quedamos solos", explicó en contacto con Monumental 1080 AM.

Siguió su relato y dijo que poco después su esposo comenzó a presentar fiebre muy alta y dificultades para respirar, por lo que solicitó asistencia a la línea 154, call center exclusivo del Ministerio de Salud Pública para los autorreportes de síntomas asociados al Covid-19.

"Llamé al 154 porque mi esposo estaba con mucha fiebre, me dijeron que me iban a llamar, pero no lo hicieron", denunció la mujer y agregó que siguió insistiendo ante la falta de respuesta y el estado de salud de su marido.

"Siempre insistí que el tenía problemas para respirar. A medida que pasaba las horas se acentuaba su mal estado de salud, él no comía, su fiebre no paraba ya le costaba movilizarse", explicó.

Finalmente, dijo que logró que el hombre sea trasladado hasta un centro asistencial, para que revisa asistencia médica. Dijo que ya no podía respirar y que sus pulmones estaban inflamados.

"Ayer llamé al SASA y ellos si me hicieron caso. Ahora está internado, con los pulmones inflamados. Siempre me decían que era un caso aislado, nunca vinieron a controlar", reclamó la mujer.

Además, indicó que el control de las personas aisladas se debe realizar antes de que la persona presente complicaciones. Su esposo se encuentra internado en una sala completamente aislada y a la espera de su diagnostico.

"Él está internado en una sala aislada y prácticamente con todos los síntomas", aseveró.

Por su parte, Juan Carlos Portillo, director de Servicios del Ministerio de Salud, explicó que dicha línea fue habilitada por la demanda de la población. Sobre este punto en especial, indicó que "en ocasiones la respuesta que se da puede parecer que no sea satisfactoria".

"El estado de alarma que hay en la población y que genera, en algunos momento del día, se dispara el número de llamadas y es posible que se alguna congestión", explicó en contacto con Última Hora.

Además, pidió paciencia a la ciudadanía ante la cantidad de llamadas que reciben al día.

El Ministerio de Salud Pública informó que los casos positivos de coronavirus se mantienen en 22. Hasta el momento, una sola persona falleció a causa del Covid-19.