La víctima había denunciado que las imputadas la obligaron a sentarse sobre un brasero con leña ardiente, como consecuencia de un chisme que se habría difundido sobre ambas. El caso se registró en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

"Mi pareja se puso en frente de ellas y sin decirme nada empezaron a pegarme con puños entre las dos, me arrastraron en el brasero donde estaba prendido leña, me hicieron sentar ahí, después me caí de ahí y el brasero se cayó, donde se quemó mi pareja y casi se cayó mi hijo", había relatado la afectada.

https://twitter.com/Raulramirezpy/status/1455182646397394945 La jueza Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de Cinthia Caballero y Lucía Duarte, imputadas por supuesta lesión grave y coacción grave. Habían empujado a una mujer sobre un brasero con fuego a raíz de un chisme, conforme dijeron.@UltimaHoracom @CuartoInter pic.twitter.com/XDCerWDemj — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) November 1, 2021

También negó haber difundido cualquier comentario sobre sus supuestas atacantes. La mujer sufrió quemaduras en la pierna, al igual que su pareja.

Las agresiones se habrían registrado cuando la mujer fue a comprar remedios yuyos para la venta.