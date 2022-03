La propuesta de los comerciantes de frontera de establecer por ley un régimen especial para el turismo comercial recibió el rotundo rechazo de otros gremios empresariales e industriales, quienes alegan que el proyecto de normativa no pasa de ser un intento por esquivar el régimen tributario del país. Ante esto, Enrique Duarte, presidente de la UIP, explica paso a paso, de manera clara y concisa cuáles son los cuestionamientos que hacen al proyecto radicado en el Parlamento, los puntos rechazados por ellos y qué proponen a cambio a los comerciantes de la frontera.

-¿En primer lugar, qué se entiende por productos comerciados bajo el Régimen de Turismo?

-Son productos que son importados para que sean vendidos en la frontera. Ahora bien, esos productos que son importados ingresan al país y pagan los aranceles aduaneros que se pagan dentro del mercado. Pero Paraguay tiene un acuerdo dentro del Mercosur para aquellos productos que vienen de extrazona, como los chocolates importados desde Europa o las ropas que vienen de China, que tienen un arancel externo común más alto. Mientras que el arancel para los productos de intrazona, es decir que vienen de los países del Mercosur, es de cero. Todo lo que produce Brasil, que envía a Paraguay y a Argentina, tiene arancel cero, y paga IVA. En tanto que para los productos que vienen de extrazona e ingresan al Mercosur se establecen los regímenes arancelarios; hay productos con 14, 9, 6 y hasta 17% de arancel, incluso.

-¿Y qué es lo que proponen los comerciantes de frontera en el proyecto de ley de Régimen de Turismo?

-Ellos proponen que el arancel e IVA para esos productos que vienen de extrazona sean de cero, y en compensación proponen pagar el 4,5% en concepto de adelanto de renta y después de entrar al Régimen de Compensación. Pero supongamos que una bebida alcohólica ingresa al país y paga, entre aranceles e IVA, un 32%, pero si llevás ese mismo producto a la frontera, pagará cero. Entonces qué es lo que pasará, se va a la frontera un producto de extrazona que es 30 o 32% más barato, y hace que ese producto venga al país con la justificación de que se venderá a un extranjero, con lo que se generará una suerte de contrabando interno. Es cierto que hay importadores de la frontera que no harían eso, pero hay muchos que sí.

-¿Y ustedes creen que esa diferencia de aranceles para los productos extrazona, en la práctica, no se puede aplicar?

-Ellos dicen que van a poner sistemas tecnológicos para el control. Claro que se puede avanzar en la tecnología, pero es algo que llevaría tiempo, no se hace hoy y mañana se implementa. Y en segundo lugar, viene un brasileño, presenta su documento de identidad, se le hace la factura a su nombre y se descarta y paga ese 4,5%, porque el proyecto de ley les hace depósitos free franco a las propias tiendas. Luego viene un paraguayo a la misma tienda y le tiene que facturar con el IVA y pagar todos los impuestos para la venta al compatriota. Si se hiciera todo el procedimiento dentro del marco de la ética, no habría problemas, pero todos sabemos que eso no ocurrirá.

-¿Cuáles serían las consecuencias de esta disparidad tributaria entre los comerciantes de frontera y los de tierra adentro?

-Ahí es donde se generará la desigualdad tributaria y el comercio ilegal interno. Es cierto que nosotros no podemos culpar a nadie en especial, pero en este momento en donde el contrabando acecha a la economía, en que los ríos no están navegables, que los fletes internacionales están caros, que no llueve lo suficiente y la inflación, se podría generar un déficit en la recaudación tributaria. Y ¿qué hará el Gobierno?, al tener que pagar su estructura, el Gobierno tendrá que aumentar los impuestos para compensar. Así de sencillo. Ahora se disminuyó el Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles para mantener los precios, y se aumentaron a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas, o sea siempre sale de algún lado. Y lo único que no nos hace falta ahora que tenemos una inflación importante interanual de un 9,3%, es tener más inflación aún por el aumento de impuestos.

-¿Qué otros puntos cuestionan del proyecto presentado por los comerciantes de frontera?

-Nosotros le cuestionamos la forma en cómo está redactado el punto relacionado con las certificaciones del INÁN y Dinavisa para los productos que son importados bajo el Régimen de Frontera. Los comerciantes de frontera, en principio, no quieren tener la certificación de los productos que traen, porque dicen que el INÁN protege a los importadores al tardar mucho los trámites. La verdad es que los trámites en el INÁN tardan para el comerciante de frontera como para el que no está en la frontera, entonces ese es un tema que podemos trabajar conjuntamente para lograr disminuir los tiempos. Por otro lado, nosotros tenemos en el Mercosur el Régimen de Materia Prima y el de Maquila (que se llama Drogba, de emisión temporaria) y si nosotros queremos transgredir eso, vamos a poner en peligro a estos regímenes, con lo que al final atentarán contra la producción industrial. Entonces, ahí radica el problema, que también vamos a vender los productos industrializados en la frontera con esos beneficios. Es correcto, pero estoy seguro que un producto industrial producido en Paraguay, en caso de que vaya a la frontera, regresará igual con esos beneficios al mercado, con lo que se tornará en competencia desleal para el sistema de productos elaborados en el país.

-¿Qué cambios propondrían ustedes para ese proyecto de ley?

-Nosotros entendemos la situación de la frontera, cuyo problema mayor reside en la diferencia cambiaria con el Brasil. Nosotros vamos a ayudar, porque todos estamos siendo perjudicados por esa diferencia monetaria, pero no generemos un marco legal que beneficie a unos y perjudique a otros. Por lo tanto, nosotros necesitamos de la igualdad ante la ley y buscar la manera de ayudar al comercio de frontera dentro del marco legal y no que salgan ganando unos y perdiendo otros. Y en cuanto a la discusión del modelo, durante 50 o 60 años la frontera fue un lugar de comercio de triangulación donde se vendían productos para que vayan al Brasil, pero cada día los gobiernos protegen más a sus mercados con impuestos y ese tipo de comercio ya no es viable.

-¿Y cuál podría ser la salida para llegar a un acuerdo entre ambas partes?

-Nosotros defendemos el diálogo, el de sentarnos a hablar sobre el modelo que queremos para la frontera. A lo mejor conviene un modelo más industrializado o un modelo de comercialización diferente, pero tenemos que sentarnos todos los actores económicos a hablar de esos posibles modelos. No buscamos el enfrentamiento, sino sentarnos a hablar entre todos y buscar una salida. No podemos, aprovechando el momento político, aprobar leyes que son inconstitucionales, que no son equitativas para las partes, que atentan contra los principios del Mercosur y que tampoco son claras sobre el manejo de las certificaciones sanitarias.

