Damon Albarn tiene otro disco para Gorillaz

Damon Albarn, líder de Gorillaz, manifestó en una entrevista radial que tiene un álbum más, que solo necesita ser grabado para luego publicarlo. Sin embargo, como tiene previsto también volver a los estudios con The Good, The Bad and The Queen, otro proyecto suyo, no puede centrarse en la banda virtual.

“Sé que no puedo ni siquiera pensar en grabarlo o publicarlo este año. En octubre, después de tocar en Norteamérica, arrancaré The Good, The Bad and The Queen otra vez… Pero está ahí. Si saco tiempo, o alguien lo quiere, está ahí”, expresó Albarn según recogió la revista NME.

Gorillaz lanzó The Now Now en junio de este 2018, poco más de un año después de publicar Humanz, en abril del 2017. Este último trabajo mencionado significó el regreso de la banda, formada con el dibujante Jamie Hewlett a fines de la década del 90, tras cinco años de silencio.

Nota relacionada: Gorillaz cerró de manera magistral el Asunciónico 2018

En mayo de este 2018, el cantante había anunciado que tenía casi listo el nuevo disco de The Good, The Bad and The Queen, el súper grupo conformado por el ex bajista de The Clash, Paul Simonon, el ex guitarrista de The Verve, Simon Tong, y el baterista Tony Allen, quien tocaba con el legendario Fella Kuti.

El primer LP lanzado por esta agrupación fue hace más de 10 años, allá por el 2007. Así como el propio Albarn lo dijo, luego de lanzarlo también los músicos harán una gira para promocionarlo.

El también ex líder de Blur visitó Paraguay con Gorillaz, en marzo de este 2018, para cerrar el Asunciónico. Trajo una cantidad considerable de artistas, fuera de la banda estable, y dio un show impecable en el que recorrió parte de la discografía de la banda. Como anécdota quedó el hecho de que su guitarrista, Jeff Wotton, se enfermó antes del concierto y quedó en el hotel al cuidado de una enfermera.