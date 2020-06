Curiosidades del Mundo

Tecnología

Ojo digital permite ver a los ciegos

Aunque hace 33 años que perdió la vista por completo, el mexicano Marcos Velázquez sigue compitiendo en triatlones y dando charlas motivacionales. Desde hace un año cuenta además con un aliado que nunca antes imaginó: una aplicación de teléfono que se convirtió en sus ojos digitales. Vhista, como fue bautizada la aplicación, reconoce mediante inteligencia artificial los objetos enfrente de la persona que está usando el móvil cuando esta los encuadra con la cámara, los identifica en voz alta y detalla a qué distancia se encuentran del usuario. “La aplicación me abrió los ojos literalmente, porque ahora puedo identificar cosas que antes no sabía que estaban enfrente de mí“, cuenta Velázquez. EFE



Venezuela

Hombre de 111 años en medio de pobreza

Juan Vicente lleva 111 años viviendo en los Andes de Venezuela. Allí nació, creció, trabajó, se casó, tuvo 11 hijos y allí espera, en medio de su austera, pero feliz existencia, una certificación como una de las diez personas más ancianas del mundo, pues en su país ya es, con diferencia, el mayor. Cuando nació, en 1909, era previsible que le pusieran el nombre más famoso de entonces, el del dictador Juan Vicente Gómez, también oriundo del estado Táchira, quien condujo con mano dura el país casi treinta años, durante la infancia y juventud del ahora supercentenario. Como el único de esa clase en Venezuela, su familia busca certificados que lo acrediten como el sexto o séptimo hombre más longevo del mundo. EFE



Ecológico

Certifican el primer avión eléctrico

Se llama Velis Electro y aunque no es el primer avión capaz que levanta el vuelo con un motor eléctrico, sí es el primero con la certificación oficial de que cumple las exigencias de seguridad de la Unión Europea, dando un primer paso hacia un futuro de transporte aéreo comercial no contaminante. “Tras casi dos décadas de intensas investigaciones y de desarrollar desde 2007 siete modelos de éxito galardonados, la firma Pipistrel logró un verdadero gran avance en la historia de la aviación”, dijo Taja Boscarol, vocera de la firma eslovena, fabricante del avión. El Velis Electro es un ultraligerto biplaza de sólo 6,47 metros de longitud, una envergadura de alas de 10,71 metros y una capacidad de carga de 172 kilos durante 50 minutos de vuelo. EFE