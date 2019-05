Cuevas se declara un perseguido político y que no es capo mafioso

Calificó de mentira que cuente con 14 propiedades y que en los allanamientos no se pudo comprobar nada irregular.

Señaló que desde el momento en que decidió abandonar al movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, iniciaron las persecuciones en su contra.

“No digo que sea Cartes quien me persigue, pero sí gente de su movimiento que son de mi departamento (Paraguari)”, indicó Cuevas, pero no se animó a decir los nombres de sus supuestos perseguidores.

“Los que me denuncian lo hacen por cuestiones políticas”, aseveró.

De acuerdo a Cuevas, se le quiere tratar como “un composturero de calzados”, pero que siempre fue un miniempresario. “Era zapatero profesional. Mucho antes de meterme en política ya trabajaba y traía 200 pares de zapatos en San Lorenzo”, puntualizó.

Tratando de justificar la manera en que accedió a los inmuebles que posee, mencionó que fue intendente por dos periodos, después fue administrador de Puertos de Paranaguá y de Puertos de Santos y posteriormente gobernador de Paraguarí y hoy diputado.

“Siempre he honrado el cargo en el que estoy. Siempre me aprobaron mi ejecución presupuestaria”, acotó.

SIN ESTANCIA. El presidente de Diputados descartó que posea una estancia y manifestó que una propiedad para denominarse estancia debe tener más de 1.000 hectáreas, pero que él “apenas” tiene 202 hectáreas “con mucho sacrificio”.

“Compré mucho antes de meterme en la política. Empecé por el 88 y dicen que tengo 2 estancias, me pintan como si fuera más rico que Horacio Cartes. Así me pinta la prensa y algunos motivados por algo y otros que no me conocen”, remarcó, al tiempo de decir que “por esto nomás me sacan todos los días en los diarios”.

Aseguró que es un hombre de bien y que no sabe hacer otra cosa que no sea trabajar.

Explicó asimismo que la propiedad a nombre de su hijo es por adelanto de herencia y que son 35 hectáreas.

Dijo asimismo, que tiene unos 700 y pico de animales en tierras arrendadas, y que no son testaferros, ya que, de acuerdo a Cuevas, los propietarios de dichas tierras son más potentados que el propio Cartes.

Explicó igualmente que tiene arrendadas tres fincas de 450, 75 y 185 hectáreas respectivamente.

El dirigente colorado abdista mencionó que para cubrir sus deudas tiene que recurrir a la venta de alguna “vaquita o vaca vieja”. “No es cierto que soy un capo mafioso, como me quieren presentar”, puntualizó.

En otro momento hizo referencia al trabajo que realiza la Fiscalía y aseguró que no cuestionará eso y menos pondrá palos en la rueda.

Posteriormente Cuevas mencionó a las diputadas Kattya González y Rocío Vallejo, trayendo a colación supuestas denuncias en contra de las mismas, que fueron desmentidas por las legisladoras.

Justamente González calificó de cobarde al titular de la Cámara porque solamente ataca a las mujeres , pero no menciona a los que supuestamente lo persiguen.