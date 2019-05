Cuevas asegura que como zapatero ganaba más plata

“Tenemos que insistir, organizarnos. Si el gobernador no les da tractores, tienen que ir a reclamarle en grupo, con la lista, y decirle ‘esto queremos, porque es nuestro’. Lo mismo en la Municipalidad, viene mucha plata como en la Gobernación. Cómo yo (cuando era gobernador) compré cuatro tractores agrícolas, cuatro camiones tumba, combustible y todo se puso, y cómo ahora (con Baruja) no se va a poder. Compré pala cargadora, motoniveladora, topadora y recuperé otras”, comparó.

Cuevas, de Añetete, hizo entrega de insumos y máquinas a frutihortícolas, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Insistió en que se controlen las inversiones. “Tenemos que preguntar en qué se está invirtiendo, que no se vaya todo (el dinero) en cancha sintética y otras cosas, y nosotros estiramos todavía la asada, ya no es tiempo de bueyes ni asada, ahora se trabaja con tractores, con tecnología. Muchas veces se entregaron semillas y fertilizantes y no se utilizaron, por eso vamos a controlar con una lista”, dijo.

El legislador prometió que acompañará a los productores. “Me van a encontrar con ustedes, en la reunión, en la chacra, y si no se cumple con ustedes, me van a encontrar en la calle, al lado de ustedes”, indicó.

Indicó que solo con el trabajo se sale adelante. “En ninguna tarea vas a fracasar si trabajás, yo fui zapatero, y como zapatero viví muy bien, ganaba más plata, y la plata que tenía, la tenía en mi bolsillo. Entré en política después y trabajé mucho también y por eso no nos puede ganar ningún arriero que mucho ya se aprovechó de ustedes, que cada cinco años nomás se le ve”, señaló.