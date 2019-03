El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas , fue denunciado por supuesta producción de documentos no auténticos, en el marco de una investigación por hechos punibles de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y lesión de confianza .

El abogado Julio Godoy, en representación de Carlos Acosta, mencionó que su cliente ratificó la denuncia contra Cuevas este miércoles. El procedimiento amplía la causa que se encuentra en manos de la fiscala Irma Llano, luego de que se recusara a la fiscala Josefina Aghemo.

Esta denuncia fue presentada a principios de noviembre del año pasado por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres en Asunción.

El edil había presentado otra denuncia por malversación de fondos en julio del año pasado, en Paraguarí, pero la causa fue desestimada luego de que la Contraloría General de la República (CGR) expidiera un informe donde se menciona que no se reportó ninguna irregularidad en la gestión de Cuevas como gobernador de Paraguarí (2013-2017).

Malversación de fondos en combustible

“Resulta que en ese marco investigativo, Aghemo allanó la Gobernación de Paraguarí y la Escuela Agrícola, a raíz de la denuncia hecha, y en esa institución encontró 94 papeles con órdenes de trabajo que, supuestamente, realizó el señor Carlos Acosta. La orden indicaba cinco horas de trabajo, con una orden de 100 litros de combustible”, detalló el abogado.

De acuerdo con Godoy, su cliente se desempeñaba como chofer de tractor de la Escuela Agrícola, pero dejó sus funciones en 2007 por un impedimento de salud y el tractor que figura para uso está descompuesto desde 2011. “El tipo ya no era chofer y el tractor ya no existía más, pero él (Miguel Cuevas) le cargaba combustible”, agregó.

“Lo que hemos denunciado, porque hemos obtenido los documentos, es por un valor total de G 1.200 millones, en concepto de combustible. Se trata de malversación de bienes, solo en este rubro”, continuó.

Declaración jurada falsa

A través de las diligencias investigativas de Josefina Aghemo se descubrió que el entonces gobernador de Paraguarí había hecho una supuesta declaración jurada falsa, según Godoy.

“Cuando hace las declaraciones de sus bienes, en el año 2013, al asumir el cargo de gobernador, Cuevas alega que una persona, de nombre Silvio Riveros, le adeuda G. 4.600 millones. Posteriormente, Riveros le desmiente públicamente”, detalló el letrado

Prosiguiendo, "a raíz de este desmentido, el señor Cuevas hace una rectificación de su declaración de bienes y da de baja a ese crédito G. 4.600 millones, como si fuese que le hubiese condonado. En la práctica, lo que ellos buscaban es, en caso de una investigación, decir: ‘A mí, Silvio Riveros me debía dinero y me pagó, eso es lo que tengo en mi patrimonio ahora’”, indicó.

Para Godoy, esto constituye un hecho punible detectado fehacientemente. "En ese momento en que se le recusa a la fiscala Aghemo y se inicia una serie de dilaciones, que hasta hoy no puede prosperar, no hay imputación (sic)", precisó.

Otras denuncias

Entre otras cosas, el letrado citó que también se presentaron denuncias por perforación de pozos que nunca se hicieron, supuestas ayudas a comisiones vecinales, cuyas firmas de los presidentes también presuntamente fueron falsificadas, así como la malversación de fondos en merienda escolar.

"Yo no sé si la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene algún interés en no imputar todavía o le da una protección; porque otras personas, por mucho menos, están hoy con prisión preventiva. Por el mismo hecho ya fue imputado Javier Zacarías Irún y ¿por qué no le imputan a Miguel Cuevas?", refirió.