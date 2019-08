Cuestionan decisión de jueza sobre utilización de camino privado

Sostuvo que la magistrada dio trámite al proceso de servidumbre de paso y emitió medidas de no innovar en forma arbitraria sin considerar los principios básicos que sustenten sus decisiones de acuerdo a lo que establece el Código Civil Paraguayo, al no solicitar el concurso de peritos especializados para determinar si realmente las propiedades de los accionantes no tenían salidas a caminos públicos.

“No hay ningún elemento que acredite que los tres demandantes sean vecinos a las propiedades que piden, esa es solamente una manifestación de la parte actora sin ningún comprobante, mientras dos de los accionantes ni si quiera son vecinos de Paragrícola y Principado, están como a 10 kilómetros y tienen sus caminos normales para salir de sus propiedades”, refirió el abogado Troche.

Camino vecinal (2).jpeg El camino es utilizado por más de 50 años, según los denunciantes. Foto: Elías Cabral.

El letrado cuestionó a la jueza Josefina Gunsett Melgarejo por rechazar cinco recursos que había presentado en su momento, en los que figuraba una vía alternativa ofrecida por el costado de la propiedad que conllevaría menos perjuicio a la firma afectada.

“Igualmente, al momento de emitir la medida de no innovar existía un cartel indicador donde se prohibía el tránsito por la propiedad privada, sin embargo, no se respeta”, señaló.

Finalmente, el profesional dijo que lo único que se busca es aminorar el perjuicio a los afectados y que a raíz de las decisiones consideradas arbitrarias, abrió la posibilidad de presentar una denuncia contra la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Por su parte, el abogado Luis Talavera Alegre representante de los denunciantes José Valdir Sebastiano, Jonás Ferreira de Souza y de Orlando Ignacio Heberle, aseguró que el camino en cuestión es la única vía que ofrece una salida a Pindoty Porã, y que la jueza Josefina Gunssett Melgarejo se constituyó en el lugar para verificar in situ, tanto el camino interno público de hecho, y la otra vía que no tiene salida a ninguna parte.

“Ese camino es utilizado por más de 50 años y afecta a tres municipios” refirió Talavera, al tiempo de señalar que sus clientes en realidad no tienen salida hacia Pindoty Porã, y consta en la ley que se debe buscar la vía menos distante para el efecto.

Le extraña la denuncia

Consultada sobre el tema, la jueza Gunssett Melgarejo alegó que le extraña la denuncia hecha por el abogado Troche, porque a su criterio el proceso se está encaminando normalmente y comparó con un partido de fútbol que aún empieza. “Estamos recién en los 15 minutos de primer tiempo, no podemos adelantarnos, hay muchas diligencias por hacer aún”, indicó.

Aclaró que en dos oportunidades se constituyó en la propiedad. En una de esas para verificar el camino alternativo ofrecido por la firma afectada, pero que dicho trayecto termina en un maizal sin salida.

“Había que tomar una decisión durante el desarrollo del proceso y la medida de no innovar es para que se deje así como está permitiendo el tránsito”, expresó, al tiempo de aclarar que durante su primera visita en el lugar no visualizó ningún cartel indicativo de prohibido transitar. “Eso fue apareciendo ya después”, estimó.

En cuanto al rechazo de unos cinco recursos presentados por el abogado de Americana Agropecuaria SA, dijo que es una facultad que tienen los magistrados cuando no se arriman todos los elementos para sustentar los pedidos, y que sus decisiones se ajustan a derecho. “Por eso me extraña el reclamo del doctor Troche que inclusive la última vez me dijo que estaban en conversaciones con los denunciantes”, finalizó.

Actualmente el caso está en la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá.