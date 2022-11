El ex fiscal y ex viceministro de Seguridad, Javier Ibarra, fue hallado sin vida en su vivienda este viernes.

De acuerdo con lo que confirmó el fiscal Gerardo Mosqueira, el occiso del ex fiscal antidrogas y ex viceministro de Seguridad Interna Javier Ibarra tiene dos impactos de bala en la cabeza, zona de la sien.

El ex agente fue hallado sin vida este viernes en la cocina de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Universitaria, de San Lorenzo, en el Departamento Central.

Antes, un representante del área de Criminalística de la Policía Nacional, a través de Telefuturo, señaló que del lugar ya fue incautada un arma de fuego.

No obstante, aseveró que aún no se pueden dar mayores detalles del caso porque el procedimiento aún sigue en curso. No se descarta que se trate de un asesinato.

Si bien manifestó que en la casa no hay cámaras de seguridad, dijo que sí existen cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones del lugar cuyas imágenes serán analizadas.

El cuerpo sin vida del ex representante del Ministerio Público Ibarra fue encontrado este viernes en su casa en San Lorenzo, tras la comunicación al Sistema 911 por parte de un vecino. Este manifestó que un familiar de Ibarra le pidió que fuera a mirarlo, porque estaba intentando comunicarse con él pero no atendía.

El comisario Lidio Castiñeira, subjefe de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, ya había señalado previamente que se encontró sangre en el lugar, pero que debido a la posición del fallecido se desconocía si fue por alguna herida de arma.

Aún se espera que un médico forense confirme la causa de muerte, debido a que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para un mejor estudio.