¿Cuánto cuesta el pedido de divorcio en Paraguay? 

En ese sentido, la abogada detalló que si hay un común acuerdo entre las partes, el monto de una disolución conyugal rondaría los G. 5 millones, pero si todo el proceso es controvertido o si una de las partes no quiere firmar, el trámite puede costar unos G. 8 millones en adelante.

"El matrimonio igual se puede disolver si una de las partes no quiere. Si una persona ya no quiere estar con su pareja, no se puede obligar a seguir, no importa si no hubo infidelidad", explicó.

Además, indicó que el proceso de divorcio dura entre cuatro y siete meses.

Por otro lado, la profesional del Derecho señaló que actualmente tiene casos de jóvenes de 20 años que se casaron cuando tenían 18 años y que ahora buscan divorciarse.

No obstante, mencionó que el promedio de los que piden divorciarse son personas de 40 años.

¿Cuánto cuesta un divorcio en Paraguay?



"Si el acuerdo es mutuo, ronda los G. 5 millones, si el proceso es controvertido, unos G. 7 millones". Ana Laura Ramírez, abogada.



Ana Laura Ramírez, abogada.#AM1080 pic.twitter.com/ZihbWDReim — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 16, 2022

En cuanto a las razones por las que las parejas buscan romper con la unión, Ramírez señaló que los maltratos sicológicos son las causas más frecuentes.

"La mayoría de las parejas buscan divorciarse por maltratos sicológicos. Aunque no lo crean, hay más hombres víctimas", acotó.

En lo que va del año, el Registro Civil recibió 2.937 solicitudes de divorcios.

Durante el 2021 se verificó un alto índice de divorcios a nivel país, después de que en el 2020 se haya registrado una disminución, aparentemente debido a la situación de la pandemia, donde la gente no se acercó a las oficinas del Registro Civil por prevención ante el Covid-19.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que el 52% de la población paraguaya corresponde a personas solteras y solo 21% son casados, de acuerdo con datos de la última encuesta permanente de hogares, correspondientes al tercer trimestre del año 2021.

En tanto 20% viven en unión libre, 4% son viudos, 2,2% se separaron sin haber firmado oficialmente el divorcio y 0,4% ya están divorciados.