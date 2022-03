Covid-19: Se detectan 409 nuevos casos y 18 muertes

Asimismo, lamentablemente, se registraron 18 muertes, de las cuales seis eran mujeres y 12 hombres, provenientes de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí, Central, Ñeembucú, Canindeyú y Presidente Hayes.

De los fallecidos, dos eran no vacunados del rango etario de 20 a 39 años, cuatro eran de 40 a 59 años, de las cuales una persona tenía una dosis incompleta y tres no fueron vacunados, mientras que, de 60 años y más eran 12, una persona tenía la dosis completa, siete estaban con dosis incompleta y cuatro eran no vacunados.

Embed Informe #COVID19 l 03 marzo



Procesamos 2.479 muestras, 409 positivos.



Total de confirmados: 642.982.

Hasta la fecha ya fallecieron a causa del coronavirus 18.440 personas en el país.

En cuanto a internaciones, siguen hospitalizadas 457 personas, de las cuales 130 son pacientes en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De este último grupo, 66 no tienen vacunas contra el Covid-19, 21 tiene una sola dosis y 43 tiene el esquema completo.

En contrapartida, se informa de la recuperación de 956 personas, siendo de esta forma 612.406 los que sobrepusieron al virus.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recuerda que el Programa Ampliado de Inmunizaciones, ya en julio del 2021, había informado los nuevos lineamientos de aplicación de las vacunas contra Covid-19, a fin de que la población no pierda oportunidades de protección. Los mismos fundamentos siguen vigentes a la fecha.

En ese sentido, y ante el avance de la recopilación de datos robustos con respecto a la seguridad de las vacunas contra Covid-19 autorizadas para uso de emergencia en el país, estas se pueden coadministrar con otras vacunas, incluida la vacuna contra la influenza.