María Cristina López, oriunda de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, viajó a Chile hace tres meses, durante un mes tuvo un trabajo como vendedora y hace dos meses que no puede trabajar a causa de la pandemia del Covid-19.

La compatriota tuvo que abandonar nuestro país en busca de una oportunidad laboral para poder mantener a sus dos hijos pequeños, que quedaron con sus familiares en Paraguay mientras ella viajó para ser el sustento de su familia.

"Soy madre soltera, no quiero que pasen hambre mis hijos, estando en Paraguay puedo hacer cualquier cosa para cuidar de mis pequeños", refirió en conversación con Última Hora.

Manifestó que son alrededor de 300 paraguayos quienes están en la ciudad de Iquique, queriendo regresar a nuestro país.

Contó que hace dos meses recibieron víveres por parte del Consulado de Paraguay en Chile, que proveyó dos kilos de arroz, tres paquetes de fideo, cinco conservas, cuatro papel higiénico, dos papeles de cocina, un jabón en polvo, dos jabones de tocador y dos latas de atún.

"Con eso no se vive ni siquiera una semana, es triste poder estar así esperando y esperando, no tenemos a nadie que nos ayude acá", refirió.

"Lo único que estamos pidiendo es que nos ayuden con comida, con elementos de higiene personal. Queremos volver a Paraguay, estamos desesperados, sin familia, sin nada, pedimos ayuda a todos, estamos llamando pidiendo ayuda, pero hasta ahora, nada", aseguró.

Manifestó que las autoridades no pueden ayudar a todos lastimosamente y que el sábado pasado el Consulado paraguayo repartió víveres, pero dio prioridad a las personas con hijos.

Dijo además que intentó viajar dos veces a Paraguay y que en ambas ocasiones la volvieron a mandar a Chile.

Recordó que la primera vez que intentó regresar estuvo ocho días en la calle con los camioneros, en donde "pasó de todo".

Al ser consultada cómo están alimentándose, dijo que están recibiendo ayuda de un grupo de colombianos y que prácticamente dependen de ellos para comer.

"No hay ayuda para nosotros acá en Chile, no hay forma de volver a Paraguay, de Argentina están llevando gente y cómo no va a ser posible que haya ayuda para nosotros que estamos acá en Chile; esperar y esperar, y mientras qué comemos, que nos ayuden por lo menos con los víveres", expresó.

Dijo que si por lo menos pudieran salir a trabajar no estaría tan difícil, pero no pueden hacerlo debido al confinamiento por el coronavirus.

"Si tenemos comida, comemos, y si no, así nomas pasamos el día, tomamos agua y ya está, no podemos salir nada, no podemos pedir ayuda a nadie porque no conocemos a nadie acá", refirió.

"Si de algo moriremos, será de hambre", dice otra paraguaya

Por su parte, Rosa Chamorro manifestó que hace dos meses pidió ayuda al Consulado, a la Embajada de Paraguay en Chile, a la Dirección General de Migraciones para encontrar alguna forma para volver a suelo paraguayo y que no tienen respuestas.

"Ahora ya nos dijeron que no hay más víveres, por eso recurrimos a la prensa, espero que a través de la prensa nos ayuden o nos den un albergue acá para vivir, alguna solución nos tienen que dar, si de algo moriremos será de hambre", lamentó.

La compatriota clama por la ayuda del Gobierno y cuestionó que los paraguayos que llegan de Brasil y Argentina puedan ingresar al país y ellos no.

"Hay muchísimos paraguayos que quieren ir, ya no tienen ni para comer, algo tienen que hacer, tiene que haber una solución. Tienen que ayudarnos a salir de acá, queremos volver a nuestra tierra, en Paraguay cualquier mandioca comés, aunque sea agua es gratis, acá no hay eso", expresó desconsolada.

Paraguaya en Chile.mp4 Rosa Chamorro cuenta cómo vive en Chile la pandemia del Covid-19. Video: Gentileza.

Tres puntos específicos para el ingreso al país

Federico González Franco, ministro asesor de Asuntos Internacionales, manifestó que el 23 de marzo pasado, ante la situación de crisis que está viviendo el mundo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió el cierre de fronteras para los extranjeros y paraguayos.

Refirió en conversación con un medio local que a partir de ese momento solo pueden ingresar al territorio nacional aquellos connacionales que se encuentren en una de estas tres condiciones: que se trate de situaciones humanitarias, que tengan alguna dificultad seria de salud o que se encuentren en estado de vulnerabilidad económica.

Dijo además que desde el 23 de marzo ingresaron al país 3.065 compatriotas por distintos puntos de frontera y que actualmente hay 1.977 paraguayos que están en diferentes albergues del Gobierno Nacional.

El 95% de los albergues son unidades militares castrenses y policiales, el resto son centros particulares.

Refirió además que alrededor de 25.000 paraguayos que están en el extranjero van a volver al país en una segunda fase.

El cierre de fronteras y la cancelación de vuelos fueron determinados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de evitar la propagación y contagio del coronavirus dentro del territorio nacional, debido a que los primeros casos confirmados fueron provenientes del exterior.