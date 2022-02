Covid-19: Ministerio de Salud reporta 38 muertes y 929 contagios

Con respecto a las 38 muertes incluidas en el informe de este lunes, Salud detalló que se trata de 19 mujeres y 19 hombres, provenientes de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

Además, detalló la franja etaria de estas personas, de 20 a 39 años era una persona que no estaba vacunada, de 40 a 59 años eran seis víctimas que no estaban vacunadas y de 60 años y más eran 31 los fallecidos de los cuales cinco tenían dosis completa, 11 tenían dosis incompleta y 15 no fueron vacunados.

Embed Informe #COVID19 l 21 de febrero



Procesamos 3.135 muestras, 929 positivos



Total de confirmados: 636.520



38 fallecidos. Total: 18.237

20 a 39 años: 1 (no vacunado)

40 a 59 años: 6 (6 no vacunados)

60 años y más: 31 (5 dosis completa, 11 dosis incompleta, 15 no vacunados) pic.twitter.com/M50dGGY7Z5 — Ministerio de Salud (@msaludpy) February 21, 2022

Actualmente, hay 709 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 156 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Sobre este último grupo de pacientes, la cartera sanitaria indicó que 79 no están vacunados contra el coronavirus, 32 tienen una dosis incompleta de la vacuna y 45 tienen el esquema completo de vacunación.

Por otro lado, el reporte ministerial menciona 2.560 nuevas recuperaciones de pacientes. De esta forma, ya son 597.468 las personas que superaron al virus en el país.

Medigen Vaccine Biologics Corp., bautizada MVC–Cov1901, la vacuna creada en Taiwán, produce mayor respuesta inmune en comparación a la marca AstraZeneca o AZD1222. Esto es lo que dejan ver los resultados preliminares del ensayo clínico de Fase III que se lleva a cabo en un universo de unas 1.000 personas en Paraguay.