Covid-19: Más de 50 enfermeros fallecidos y 39 están en Terapia Intensiva

Así lo manifestó la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería , Mirna Gallardo, quien reclamó que desde Salud Pública no se aceleran los procesos para contratar a una mayor cantidad del personal sanitario que se requiere.

Desde el inicio de la pandemia, hasta la fecha, el gremio contabiliza que unos 52 enfermeros fallecieron a causa del Covid-19.

Asimismo, unos 39 profesionales se encuentran actualmente en Terapia Intensiva y un 32% del total del personal está enfermo de coronavirus.

Lea más: Covid-19 se cobró ya la vida de 52 enfermeros

“Esta situación es alarmante para nosotros, ya no sabemos más cómo explicar a las autoridades, no sabemos qué hacer. Lo que no vamos a hacer es quedarnos callados viendo cómo nuestros colegas siguen falleciendo por esta situación”, expresó Gallardo a Telefuturo.

La titular del gremio señaló que Salud Pública hizo incorporaciones graduales durante los últimos meses, pero en números son muy pequeños para abastecer en los hospitales.

El sector se encuentra sumamente sobrecargado, asistiendo a casi 20 pacientes por cada enfermero, por lo que la exposición a la enfermedad es mucho mayor.

Paraguay enfrenta el peor momento de la pandemia del Covid-19, con los hospitales desbordados y la falta de fármacos esenciales para tratar la enfermedad. A más de un año de la llegada de la enfermedad al país, ya se superan los 255.000 casos positivos.