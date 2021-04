Covid-19 se cobró ya la vida de 52 enfermeros

Asimismo, indicó que 39 trabajadores del sector se encuentran en Terapia Intensiva, en tanto que otros cuentan con reposo por la enfermedad.

"El Ministerio de Salud tiene que entender que sus funcionarios están enfermando. Tenemos 39 compañeras en terapia intensiva y 52 fallecidos. Alarmante esta situación", remarcó la profesional.

"El Ministerio de Salud tiene que entender que sus funcionarios están enfermando. Tenemos 39 compañeras en terapia intensiva y 52 fallecidos. Alarmante esta situación", remarcó la profesional.



En ese sentido, exigió al Ministerio de Salud que refuerce la seguridad de los funcionarios y que contrate más enfermeros o enfermeras que cubran los puestos que van quedando vacantes. También dijo que los funcionarios están enfermando en un promedio del 32% y que los números hablan por sí solas.

"Si hoy no tenemos respuesta nos veremos obligados a denunciar en la Comisión de DD.HH, No sabemos qué vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es quedarnos callados viendo cómo nuestros colegas siguen falleciendo", remarcó.

Entre otras cosas, exigió que los procesos de contratación sean claros, transparentes y de conocimiento público.

"Necesitamos saber cuántas enfermeras son las que van a contratar, eso es lo que necesitamos saber. Además, queremos procesos claros y transparentes", finalizó.