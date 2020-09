Covid-19: Lilian Samaniego dice que no violentó ningún protocolo sanitario

"No tuve ni tengo ningún síntoma, no violenté ningún protocolo sanitario, hago esta aclaración para que no existan tergiversaciones sobre lo que aconteció", expresó.

Aclaró que no tiene chofer y que ella "es su chofer siempre". Esto, luego de que el diputado Carlos Rejala, de Hagamos, haya indicado que la semana pasada el chofer de la senadora dio positivo al coronavirus, y que igual ella participó en un acto por el aniversario 133 de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Además, refirió que participó del evento del viernes 11 de setiembre en el aniversario del Partido Colorado, "sin saber nada de nadie" y que tampoco tuvo ningún síntoma del Covid-19.

Relató que el fin de semana visitó a su madre en su casa y se enteró de que uno de los colaboradores dio positivo al coronavirus y que por recomendación y precaución el lunes, después de realizar una visita al titular del Congreso, Óscar Salomón, pidió turno en el sector privado, luego fue al departamento donde vive, esperó que le realicen el test del Covid-19 y al día siguiente de tener su resultado informó a la ciudadanía en general a través de su cuenta de Twitter.

La confirmación de la propia senadora Lilian Samaniego de que dio positivo al Covid-19 generó molestias y críticas en al ámbito parlamentario.

Incluso mencionaron la posibilidad de que sea expulsada del Congreso, como en su momento lo fue la liberal María Eugenia Bajac.

Lo primero que le sacaron en cara es que estuvo participando con varias autoridades, incluso con el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en actos por el aniversario del Partido Colorado.

El diputado Carlos Rejala se despachó contra la senadora por no haber guardado el distanciamiento social ni las medidas sanitarias.

Instó a la Cámara Alta a que, por “coherencia”, tome las mismas medidas al igual que lo hizo con Bajac en su momento.

El senador colorado Enrique Riera apoyó las expresiones del diputado. “Tiene toda la razón. Si aplicamos la misma vara a todos, la respuesta es obvia. Además, el 11 de setiembre estuvo en la Junta de Gobierno”, reclamó.

La Cámara Alta había suspendido sus actividades presenciales en abril después de que saltó el polémico caso de la ex senadora María Eugenia Bajac, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que perdió su investidura por uso indebido de influencia.

La misma fue procesada por el Ministerio Público por violar la cuarentena sanitaria tras someterse a una prueba de coronavirus, que finalmente dio positivo, e igualmente asistió a una sesión de Senadores, exponiendo a sus colegas al contagio.