Esto provocó una acalorada e inesperada discusión entre el jefe comunal y el agente fiscal en la noche del martes, cuando Díaz llegó al punto del control sanitario que estaba realizando la Municipalidad.

Lejos de llevar apoyo a los que se encontraban haciendo el trabajo, el agente del Ministerio Público cuestionó el accionar del Municipio, lo que provocó el malestar del intendente, quien ordenó levantar las tareas de control y combate al Covid-19, responsabilizando al fiscal de lo que pueda pasar de ahora en más.

Encarnación y otros tres municipios de Itapúa (Capitán Miranda, Cambyreta y San Juan del Paraná) desde hace dos semanas realizan bloqueos sanitarios. Desde las 0.00 de este miércoles, las tareas iban a ser endurecidas, a fin de evitar el ingreso a la ciudad.

Entre las medidas a ser aplicadas, el intendente anunció que Encarnación se iba atrincherar contra el coronavirus y que ya no se permitiría el ingreso de personas que no están en la cadena de servicios indispensables.

Yd incluso difundió un video en redes sociales donde pedía a la gente que ya no venga a este polo turístico.

En ese plan, el Ejecutivo municipal dispuso llevar gran parte del equipo vial para cerrar la ruta PY01 en la rotonda Quiteria, pero ante el inconveniente suscitado con el fiscal, levantó el control momentáneamente.

Controles sanitarios seguirán

El fiscal Díaz objetó al intendente no haber comunicado el bloqueo sanitario, a pesar de que son cuatro los municipios que vienen haciendo esto desde hace dos semanas.

Según un comunicado emitido por la Comuna encarnacena, el fiscal ordenó el retiro de toda la maquinaria municipal porque los controles quedarían a cargo de la Fiscalía, la Policía y el Ejército.

"Lamento profundamente que las medidas urgentes que estamos tomando para impedir que llegue el Covid-19 hayan recibido la espalda de un fiscal, que lejos de venir a apoyar, impidió el inicio de este bloqueo sanitario que necesitamos ejecutar. Es verdaderamente indignante y lo hago responsable de lo que pueda suceder", denunció Luis Yd.

El jefe comunal ordenó el retiro de las máquinas viales municipales de la ruta y anunció que la Municipalidad ya no acompañaría los trabajos interinstitucionales.

Sin embargo, varios ciudadanos encarnacenos salieron a favor de las autoridades municipales, y con bocinazos en una improvisada caravana, exigieron que se siga con los controles.

Asimismo, los funcionarios de la Comuna se negaron a retirarse del bloqueo sanitario, postura que hizo cambiar de parecer al intendente, quien se quedó en el lugar a acompañar los controles en el lugar.

Según informó el Municipio, los controles en la entrada de la ciudad finalmente continuarán, pero en distintos puntos.

"No se puede acordonar la ciudad"

Consultado sobre el incidente, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, indicó que no se puede cerrar el ingreso a una ciudad, pero sí hacer controles preventivos en las entradas.

"Está pasando en Encarnación lo que pasó la semana pasada en algunas intendencias como San Pedro y Pilar, donde la gente quería impedir el ingreso a la ciudad. Nadie puede impedir el ingreso a la ciudad, no es un principado Itapúa, mucho menos Encarnación, lo que sí tiene derecho el intendente, el fiscal y la Policía es de regular el tránsito, vigilar, poner orden y preguntar qué hace, dónde va, de cara a la protección sanitaria de la región", expresó el secretario de Estado a Monumental 1080 AM.

"Lo que no podemos es, primero, cerrar la ruta, eso no se admite. No se puede acordonar la ciudad en el sentido de no permitir que nadie entre; cualquier paraguayo tiene derecho a recorrer todo su territorio, pero con las medidas que estamos tomando, que justifique el motivo de su ida", agregó Acevedo.

Hasta ahora son 69 los casos confirmados de coronavirus en Paraguay. Tres pacientes ya fallecieron por la enfermedad.