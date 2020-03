Covid-19: Inscripción a programa Ñangareko causa aglomeración

"Estamos pidiendo dos metros de distancia. Esto es algo nuevo para nosotros, no tenemos la culpa de la inconsciencia de la gente", mencionó el intendente de San Ignacio, Carlos Afara.

En el sitio se habilitaron tres mesas y entregaron planillas a oleros, taxistas, entre otros, para que puedan completar con sus datos personales y acceder a la ayuda económica mediante una transferencia de dinero, en reemplazo de los kits de alimentos. El monto será de G. 500.000.

Lea más: Covid-19: Mario Abdo anuncia que subsidio para familias vulnerables será de G. 500.000

Una de las personas que se encontraba esperando en el sitio dijo que su necesidad es mayor y que por ese motivo corre el riesgo.

"Yo no tengo miedo, si me llega a agarrar la enfermedad me voy a quedar en mi casa, pero ahora ya tenemos mucha necesidad", expreso doña Eulalia Lugo, una pobladora del barrio Santo Ángel de San Ignacio.

La fila de gente que espera en el sitio supera el cajero del Banco Nacional de Fomento y se extiende a más de una cuadra.

El Gobierno Nacional tomó la decisión de realizar las transferencias económicas en reemplazo de los kits alimenticios, en el marco del cierre de comercios y la pérdida de empleos en algunos sectores por la pandemia del coronavirus.

Nota relacionada: Covid-19: Mazzoleni destaca resultados de la cuarentena y no descarta una extensión

Paraguay hasta el momento tiene registrados 52 casos confirmados de coronavirus y tres muertes.