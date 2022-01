"En el país tenemos más no vacunados que vacunados en la República. Se deben buscar mecanismos para que la gente se quiera vacunar y acortar el tiempo de la pandemia", manifestó.

Balmelli dijo que mucha gente no se vacuna por desidia, por falta de información, porque no quieren formar la fila, por el calor o porque no les coincide el horario de vacunación con lo laboral. También, señaló que hay familias que vacunan a sus hijos, pero que los padres deciden no hacerlo.

"Mil excusas te ponen", lamentó en contacto con Monumental 1080 AM.

Al respecto, habló sobre el pase sanitario y consideró que “todo debe ser prolijo para un buen control”. En ese sentido, comentó que en Bolivia hubo un impacto importante, pero que luego tuvieron que volver a levantar la medida porque colapsaron los vacunatorios.

En otro momento de la entrevista, advirtió que el problema y preocupación de la variante ómicron está en el impacto que podría causar en el sistema sanitario.

Aumenta hisopado de contactos estrechos

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Hernán Martínez, también habló sobre el pase sanitario y señaló que tener las dosis completas de las vacunas lo que va a generar es que una menor cantidad de personas utilicen el servicio de salud.

"Como Ministerio de Salud lo que queremos conseguir es no sobresaturar nuestros servicios", subrayó y detalló que se elevó considerablemente la cantidad de contactos estrechos que acuden a realizarse el hisopado.

"La particularidad de esta nueva variante (ómicron) es que en una reunión de 20 personas, si una persona sale positivo, al hacer el testeo, alrededor de 15 darán positivos", prosiguió. Hasta el momento, en el país se confirmaron tres casos de ómicron y más de 50 muestras están siendo estudiadas.