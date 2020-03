La aglomeración de personas fue denunciada por un medio local de Coronel Oviedo, que incluso aseguró que el evento contaba con la presencia policial.

El representante de Capersa, Víctor Blanco Samudio, dijo que la convocatoria es similar a las que realizan otras ferias de ganado en Asunción y que no han sido suspendidas a pesar del decreto del Ejecutivo.

El empresario dijo a Última Hora que la actividad se ampara en el mismo decreto que exceptúa las actividades industriales de primera necesidad. “Eran carniceros los que estaban y la carne es un producto de primera necesidad”, dijo.

Blanco Samudio aseguró que para la convocatoria se tomaron todas las medidas de seguridad como el distanciamiento de personas y se pidió que no participen niños. “Lo hicimos en un lugar abierto. No incumplimos las medidas”, aseguró.

No hubo reacción policial

El comisario Florencio Aquino, jefe de la Comisaría 1ra de Coronel Oviedo, se constituyó en el sitio ante la denuncia de aglomeración de personas. Sin embargo, no procedió a la dispersión alegando que los ganaderos contaban con un permiso del propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

“Nosotros nos constituimos y los representantes nos mostraron la autorización para realizar el evento, era una copia, pero el documento les autoriza”, justificó.

El jefe policial aseguró que no se procedió a la dispersión de personas debido a que él pudo comprobar que el documento exhibido por los organizadores tenía la firma de ministro de Salud,.

No existe permiso para aglomeraciones

Por su parte, la fiscala Lourdes Soto aseguró que no existe ningún permiso para realizar eventos que supongan aglomeración de personas.

“Cuando yo llegué ya no había nadie. Espero que la Policía me remita su informe para ver qué actuaciones realizar. No existe permiso alguno, las aglomeraciones están prohibidas, estamos en una situación delicada”, lamentó.

La funcionaria del Ministerio Público comentó que en este tipo de ferias participan ganaderos de diferentes puntos del país y en su mayoría son personas mayores de 60 años, lo que agrava la situación ya que estos son los más propensos a tener complicaciones por el coronavirus.

La agente del Ministerio Público aseguró que la Policía Nacional debió intervenir para dispersar a la personas. Lamentó que los uniformados se “laven las manos”.

La fiscala Lourdes Soto dijo que no descarta imputar a los responsables de la feria por haber incumplido con el decreto del Ejecutivo.

El evento causó rechazo e indignación a través de las redes sociales. Los internautas cuestionaron que haya ciudadanos detenidos por desacato y que no suceda lo mismo con las personas con mayores recursos económicos.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de actividades que impliquen aglomeración de personas como una medida de contingencia para evitar el contagio del coronavirus.

Los casos de coronavirus confirmados en el país suman 13 y no se descarta la circulación comunitaria del virus.