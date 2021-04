Covid-19: Demora en recarga de oxígeno desespera a afectados

José Luis Urizar, director general de logística del IPS, explicó a Última Hora que se registró una demora en el transporte de los balones de oxígeno, debido a la alta demanda en los distintos hospitales.

"Las recargas sí se realizan, lo que sucedió fue que hubo una demora en el transporte de los balones, porque cada día las exigencias del volumen son superiores. Nos vamos readecuando y vamos a hacer todo el esfuerzo para que no vuelva a suceder", expresó.

Lea más: Se firma acuerdo para la producción de oxígeno medicinal en Acepar

Aseguró que no tiene reporte de que los enfermos con Covid-19 hayan quedado sin oxígeno, porque tienen los balones cargados, solo que aquellos que se vaciaron, tardaron en ser recargados.

Además, el director afirmó que a estas horas los balones ya fueron restaurados.

"La reposición es lo que demoró un tiempo diferente a lo que suele demorar y eso activó la alarma. Se tiene la provisión de oxígeno, lo que estaba en falta era el tiempo de la reposición de los balones vacíos, que tenían que tener una logística de transporte, pero ya está subsanado", agregó.

Nota relacionada: Gobierno asegura que provisión de oxígeno no estuvo en falta

Adelantó que se reforzará el equipo de transporte y se pedirá refuerzos a otras instituciones o a las Fuerzas Armadas para el traslado de los balones desde el Hospital Central del IPS hasta los distintos centros asistenciales.

Así también, manifestó que ya cuentan con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para los traslados en los horarios picos, debido a que constantemente la recarga de oxígeno se incrementa.

Joven clama por una cama de UTI para su abuela

Edson González, de 26 años, oriundo de la ciudad de Luque, tiene a su abuela internada con coronavirus en el IPS de Luque. Esta mañana pidió desesperadamente ayuda a la prensa para tratar de conseguir urgente los balones de oxígeno en el centro asistencial.

El joven manifestó que su abuela Santa Corina Acosta, de 79 años, está internada desde el jueves de la semana pasada en el sector de Urgencias Respiratorias, a la espera de una cama en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

"Ella está muy grave, no conseguimos lugar en ningún lado, está en una camilla. Hay siete personas internadas, algunas están en sillas. Todos los días trasladan a gente de ahí, pero a ella no la trasladan y no sabemos la razón. Ella necesita Terapia para ser intubada, a veces tiene 40 de oxigenación en la sangre, pero aún así no se rinde y está luchando por su vida. Es grave su panorama, a veces se pone toda morada, no sabemos qué hacer, ni los médicos saben qué hacer", manifestó entre lágrimas en conversación con Última Hora.

Le puede interesar: Insuficiente stock de proveedora de oxígeno preocupa a sanatorios privados

Señaló que desde tempranas horas de la mañana de este sábado los pacientes quedaron sin oxígeno porque no llegaba el camión con la recarga, por lo que los médicos le dijeron que lleven el balón a recargar, pero mencionó que eso tiene su costo y tampoco saben en dónde se realiza.

"Todos los días traían muchas cantidades, pero hoy no apareció nadie. Mi abuela está que se va y se queda", lamentó.

Mencionó que toda su familia, inclusive él, fueron contagiados con el coronavirus. Su padre falleció el 8 de abril pasado, su madre estaba internada y recibió su alta médica este jueves, por lo que está con reposo y con medicamentos; además, su esposa está aislada en su vivienda por estar también con la enfermedad.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte emitido el viernes por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 263.134 casos confirmados de coronavirus, de los cuales ya suman 5.715 personas fallecidas.

Hay 3.026 pacientes internados, de los cuales 525 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). La cantidad de personas que lograron vencer a la enfermedad asciende a 215.702.