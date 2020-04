Además, señaló que, de acuerdo a un conteo realizado en la tarde del domingo, el número de paraguayos en el paso fronterizo aumentó a 203 personas.

Igualmente, González explicó que, si bien unos 500 compatriotas ya están alojados en el albergue temporal de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), no dan abasto, ya que no cuentan con los recursos suficientes.

Puente de la Amistad Los connacionales varados en el Puente de la Amistad con la esperanza de ingresar en el país. Video: Gentileza.

“Con mucho dolor les digo que no van a poder entrar, estamos en un dilema de qué harán estos connacionales, pero no van a entrar, ya no tenemos recursos”, refirió.

Así también, explicó que las personas en estado de vulnerabilidad sí podrán pasar a territorio paraguayo.

En la tarde del domingo, otro grupo de 93 connacionales fueron trasladados a un albergue de Asunción para cumplir con la cuarentena obligatoria, todos realizaron en principio la tramitación de sus documentos en Migraciones, para así ingresar de forma oficial al país.

Con este nuevo traslado, se pretende el ingreso de un nuevo grupo de paraguayos al albergue temporal de la ANNP, ya que el lugar quedó desocupado.