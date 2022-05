Marsella cae ante el Mónaco que es el 2°

El Olympique de Marsella perdió y cayó al tercer puesto de la Liga 1 de Francia. En su visita al Rennes perdió por 2 goles contra 0, en una derrota de la que se aprovechó el Mónaco, que goleó en el Principado por 4-2 al Brest para alcanzar por su parte la segunda posición, en la fecha 37 y penúltima jornada del campeonato francés, donde PSG es campeón.Con esta derrota, el Marsella no depende de sí mismo para lograr la ansiada segunda posición, que garantiza la clasificación a la Liga de Campeones, y el tercer escalón del podio, que clasifica a la fase previa, está todavía amenazado por el Rennes, que tiene además mejor diferencia de goles que los marselleses.Por su parte, el Mónaco, que empezó perdiendo 0-2, tuvo en la gran forma de su goleador, Wissam Ben Yedder, el secreto para dar vuelta el juego con un hat-trick, y ocupar así la segunda plaza.



Lewandowski es goleador y anuncia que se va

El delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski finalizó la Bundesliga como máximo realizador del campeonato con 35 goles. Además de volver a quedar al tope de la tabla de goleo, por quinto año consecutivo, ayer el jugador de la selección polaca lanzó una información crucial, luego del partido en que su equipo empató 2-2 con el Wolfsburgo y en el que marcó un gol: su intención de abandonar el club bávaro.El centrodelantero (foto), el tercer goleador histórico de la Bundesliga solo detrás de Gerd Muller y Uwe Seller, firmó 11 goles más que su inmediato perseguidor en la tabla de goleo, el checo del Bayer Leverkusen Patrik Schick (24 goles). Tercero terminó el noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, con 22 goles, quien también dejará el club alemán para ir al City.



Por el Covid, China no hará Copa Asia

China anunció en la víspera que no organizará la Copa de Asia 2023 de fútbol, debido a las “circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia del Covid-19”, anunció este sábado la Confederación asiática (ACF). El país, que vive en este momento un rebrote de coronavirus, ya anuló o postergó la organización de múltiples competiciones previstas en su territorio, especialmente los Juegos Asiáticos, previstos en setiembre en Hangzhou. La Copa de Asia, que reúne a 24 equipos, iba a tener lugar en 10 ciudades durante los meses de junio y julio de 2023. La ACF no precisó qué país sería el nuevo organizador. En China están confinados los 25 millones de habitantes de Shanghái, en el este, desde abril. Antes de la pandemia, China se había convertido en una potencia deportiva desde la década de los 2000 albergando grandes eventos.