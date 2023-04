La acción de Whittingslow fue planteada en 2019, por los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, específicamente en contra de la resolución dictada por la jueza Lizzie Sánchez en la causa, mediante la cual se ordenó su captura.

Para la defensa de la joven, la orden de captura fue en represalia por haber denunciado por acoso sexual a su profesor de Derecho en la Universidad Católica, Cristian Kriskovich. A raíz de esto, decidió refugiarse en Uruguay.

La Sala Constitucional está conformada por Víctor Ríos y Guido Cocco, quienes votaron a favor de dar lugar a la acción, mientras que Estela Mary Zárate votó en disidencia.

Puede leer: "No quiero que exista otra Belén", dice joven que denunció acoso

Ríos argumentó que se violó el derecho a la defensa y no se pudo apelar ese fallo, teniendo en cuenta que cuando uno está en rebeldía ya no puede hacer ningún tipo de presentación en un juicio hasta que se presente, informó el periodista Raúl Ramírez, a través de Monumental 1080 AM.

Sostuvo que Whittingslow asistió a todas las convocatorias del Juzgado, las que fueron suspendidas por diversos motivos, pero que en todas ellas no se advierte de su incomparecencia.

En ese sentido, dijo que solo puede ser declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del lugar donde está detenido, desobedezca una orden, se ausente de su domicilio legal, pero que ninguna de estas premisas fueron señaladas por el Juzgado.

"Ninguna de estas causales configura los requisitos previstos, vulnera el artículo 256 de la Constitución, es una decisión arbitraria que se contrapone a la Constitución. El Juzgado interpretó de forma excesiva el artículo 82 del Código Procesal Penal, lo cual es absolutamente prohibido por la Constitución", afirmó el ministro.

Previo a dejar sin efecto la orden de detención contra la joven, los ministros estudiaron la recusación del abogado de la UCA, Carlos Montalbetti, contra el ministro Víctor Ríos y el camarista Guido Cocco, pero la rechazaron por extemporánea.

El caso tiene que ver con la investigación a 39 alumnos de la Facultad de Derecho de la UCA junto con funcionarios por producción de documentos no auténticos por la supuesta compraventa de la UCA, investigación que se inició en el mes de abril de 2014.

Lea también: Corte admite acción planteada hace más de 3 años por Belén Whittingslow

En la causa también fue involucrada Belén Whittingslow, coincidentemente tras haber denunciado por acoso sexual al ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y profesor de Derecho de dicha casa de estudios, Cristian Kriskovich.

La causa ahora continúa, pero la joven podrá retornar al país y proseguir con su defensa en el caso. Whittingslow permanece refugiada en Uruguay, luego de que fuera desestimada su denuncia por acoso.