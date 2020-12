Corte Suprema confirma la condena para Víctor Bogado

El ex senador Víctor Bogado presentó varias acciones para impedir la ejecución de su condena.

Los integrantes de la sala Constitucional, Giuseppe Fossati, César Diesel y el titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, votaron por no hacer lugar al pedido presentado por la defensa del ex senador Víctor Bogado.

Con el rechazo de la reposición planteada por la defensa del ex legislador, este deberá cumplir con su condena.

Lea más: Condenan a Víctor Bogado y Gabriela Quintana por caso niñera de oro

En esta causa, Bogado fue condenado a un año de cárcel y Gabriela Quintana a un año y medio por cobro indebido de honorarios. Sin embargo, ambos quedaron salvados de ir a prisión por ser absueltos en la causa por estafa.

Bogado fue condenado a un año de prisión, con suspensión de la ejecución de la condena. Además, deberá abonar G. 20 millones durante 24 meses como parte del resarcimiento del daño. El dinero será destinado a diferentes fundaciones.

Nota relacionada: Quedan firmes las condenas para Víctor Bogado y Gabriela Quintana

El político colorado llevó adelante una serie de acciones para impedir el cumplimiento de su condena.

Inclusive recurrió a la Corte Suprema de Justicia. El ex legislador colorado había planteado la inconstitucionalidad en contra del acuerdo y sentencia dictado el 15 de octubre y su aclaratoria del 22 de octubre del 2019, por la Sala Penal de la Corte.

Las resoluciones de la Sala Penal, a su vez, habían rechazado la casación contra la resolución del 24 de setiembre del 2019, del Tribunal de Apelación Penal, que confirmó el fallo dictado en el juicio oral el 3 de mayo del 2019.

Lea también: La Corte rechaza acción de Víctor Bogado y deberá cumplir condena

En noviembre pasado la misma Sala había rechazado in límine la acción promovida por el ex integrante de la Cámara Alta. Los integrantes de la misma aclararon en el fallo que no es posible revisar lo dictado por otra sala del mismo órgano porque “no existen jerarquías” en la CSJ.