La Corte rechaza acción de Víctor Bogado y deberá cumplir condena

Tras más de un año, la Sala Constitucional de la Corte rechazó in límine la acción promovida por el ex senador colorado Víctor Bogado contra el fallo que ratificó su condena en el caso de la niñera de oro.

Ahora la resolución queda firme, por lo que deberá cumplir con la sentencia que fue dictada el 3 de mayo del año pasado, donde le condenaron a un año de cárcel, con la suspensión de la condena a prueba.

El ex legislador pretendía que una sala de la Corte revise lo dictado por otra sala del mismo órgano. Ello no es posible, según aclararon en el fallo, ya que “no existen jerarquías de salas en esta Corte Suprema”.

La resolución fue dictada por los ministros César Diesel y Alberto Martínez, a más del camarista Giuseppe Fossati, ante la inhibición de los otros siete ministros.

El ex legislador colorado había planteado la inconstitucionalidad en contra del acuerdo y sentencia dictado el 15 de octubre y su aclaratoria del 22 de octubre del 2019, por la Sala Penal de la Corte.

Las resoluciones de la Sala Penal, a su vez, habían rechazado la casación contra la resolución del 24 de setiembre del 2019, del Tribunal de Apelación Penal, que confirmó el fallo dictado en el juicio oral el 3 de mayo del 2019.

En el juicio oral, le habían condenado por cobro indebido de honorarios, junto con su ex niñera, Gabriela Quintana Venialgo. En el caso también absolvieron al coprocesado Miguel Ángel Pérez.

Los jueces habían condenado a un año de encierro a Bogado, pero la sentencia fue suspendida a prueba, donde el mismo debía pagar la suma de 20 millones de guaraníes, por el plazo de 2 años, con lo que la suma total era de 480 millones de guaraníes.

EL FALLO. En su acción, Bogado señalaba que las resoluciones judiciales, incluida la de la Sala Penal, vulneraban los artículos 9, 11, 16, 17, incisos 1 y 3, 137, 247, 256 y 258 de la Carta Magna.

Entre otras cosas, sostenía que Gabriela Quintana no es funcionaria pública porque la Itaipú Binacional no formaba parte del presupuesto estatal, por lo que no puede ser considerada funcionaria pública.

Justamente, los jueces condenaron a Quintana y Bogado por el doble cobro de salarios en la Cámara de Diputados y en la Itaipú.

Sin embargo, los ministros, en su resolución apuntan que el artículo 17, de la Ley 609/95, señala que las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solo podían ser atacadas de un recurso de aclaratoria.

Además, dicen que las resoluciones atacadas son de la Sala Penal de la Corte, por lo que no pueden ser atacadas a través de la acción.

“Los precedentes emanados de esta Sala han venido sosteniendo que “no existen jerarquías de Salas” en esta Corte Suprema”. Con ello, rechazan in límine la acción y ahora deberá cumplirse.