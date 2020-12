Corrupción: El otro virus que infectó la gestión de Mazzoleni

Cuando ingresó el Covid-19 al país, no tardaron en aparecer los primeros casos de aparente estafa. “Aún en medio de la desesperación, cuando todavía no sabíamos qué impacto iba a tener esto y creíamos que íbamos a caer de a miles, en ese momento, el señor (Édgar) Melgarejo se puso a robar en la Dinac (Dirección Nacional de Aviación Civil) y la señora (Patricia) Samudio, en Petropar. Y el presidente Mario Abdo Benítez hizo nada, se calló al igual que sus colaboradores y los partidos de la oposición, excepto un pequeño sector que siempre está protestando”, señala indignado el Dr. Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Suscribe que cuando uno ve esa situación “en que nadie está procesado”, la ciudadanía se rebela y relaja los cuidados. “Cansa ver tanta impunidad y cómo los papeles descansan en la Fiscalía. También los órganos de control han bajado la guardia. Y los que fiscalizaban las compras de Salud, el grupo de legisladores, desaparecieron”, critica.

Le siguió la sonada compra fallida de los insumos chinos que implicó a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, pertenecientes al clan liderado por el empresario Justo Ferreira.

Para Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), el principal error en que incurrió la administración Mazzoleni fue que se priorizó a las empresas de maletín –como las del clan Ferreira– antes que a la industria local. “Se decidió hacer una compra importante y se otorgaron algunos beneficios, como el anticipo al proveedor, para que pueda traer los productos. Pero, lastimosamente, se hizo muy cerrada y no le dio oportunidad a la gente que, realmente, maneja esos rubros y no tuvieron capacidad de reaccionar. Inclusive para poder beneficiarle a esa gente se dejó de lado a las empresas que tenían stock acá de esos productos”, repasa.

En su sector –dice– se vieron sorprendidos por la falta de “previsibilidad” para poder cumplir con los pedidos de la cartera sanitaria.

“Hay productos que crecieron diez veces más en pedidos de lo que normalmente se pide y esa previsibilidad necesitamos porque todas las materias primas traemos del extranjero y esas importaciones se dificultan por dos cosas: por el sistema de pago y por la logística para traer porque también tuvieron problemas con las conexiones aeronáuticas. Todo eso trajo consigo el problema que estamos viviendo”, indica sobre la falta de medicamentos esenciales.

Es decir, el bicicleteo a la industria farmacéutica impidió que se puedan stockear de insumos y materia prima para garantizar a esta altura el abastecimiento normal. “Lo que hicieron los países es prepararse, stockearse. Y nosotros, totalmente al revés: No pudimos stockearnos como consecuencia principalmente de no haber cobrado”, comenta y refiere que Salud Pública arrastra una deuda de USD 230 millones entre 2019 y 2020.

García también cuestiona el mal manejo en el proceso de compras. “Hay licitaciones que se hicieron en marzo y hasta ahora las adjudicaciones siguen pendientes”, resalta.

El doctor Rivarola, a su vez, denuncia que “en IPS se siguen amañando las licitaciones”. “En el consejo del IPS intentaron comprar un programa software por USD 6 millones; iba a ser un robo escandaloso, un asalto a mano armada”, remata.

Opiniones

“Es un capitán con el timonel roto”

“Mazzoleni hace rato hubiese dado un paso al costado. No sabemos si la falta de resultados es porque tampoco me consta de que sea ladrón; pero como mínimo es cómplice porque es ordenador de gastos y es responsable de la ejecución, y no puede negar de que hubo corrupción, de que hubo robo y no hay sancionados, no hay culpables. Seguro que no están encontrando el sucesor, habrán enviado varias invitaciones, pero nadie quiere tomar el timón. Es un capitán con el timonel roto, esa es la frase para el pobre de Mazzoleni”. Dr. Edilberto Rivarola, presidente de la AMIPS.

“Se les anticipó plata a empresas de maletín”

“En vez de apoyarle a la industria, a la gente que da trabajo, se les anticipó plata a empresas de maletín, y eso trajo como consecuencias todo el problema que tuvimos. Todos vimos que fue un escándalo grande y tampoco hubo consecuencias en la parte de los castigos a la gente que llevó adelante (...). Hay facilidades que son otorgadas por organismos compradores, como la UOC del IPS y el Ministerio de Salud que, inclusive, acomodaban pliegos para que esta gente sean los que puedan vender en detrimento de productos que se fabricaban acá”. Gerardo García, presidente de Cifarma.

Confirman 12 nuevos decesos y 669 casos positivos por Covid-19

Los contagios de Covid-19 están a la orden del día en la comunidad. Ayer, de 3.854 muestras, 669 dieron positivo nuevamente, sumando un total de 93.582 infectados desde marzo pasado y la cartera sanitaria llama a reforzar los cuidados, en vista a que la situación está bastante delicada con hospitales al tope y pacientes incluso en lista de espera para ocupar una cama y recibir atención adecuada. La cantidad de muertes también sigue en aumento, con 16 decesos más que aumentan las víctimas a 1.953, muy próximo a los 2.000 a pocos días de cerrar el año. Los fallecimientos proceden de Asunción, los departamentos de Central, Alto Paraná, Itapúa y Ñeembucú. En cuanto a los hospitalizados, Salud reportó 797 internados, 143 en alguna Unidad de Terapia Intensiva.

En cuanto a los que lograron superar a la enfermedad del coronavirus, se cuentan 691 recuperados, sumando así 66.543 que vencieron al virus. Sin embargo, la cartera sanitaria alerta DE QUE puede haber una reinfección.