Corrupción en el Indert, propicia para la problemática de tierras

Distintas administraciones con el denominador común de la ineficiencia, y en su mayoría señaladas por irregularidades. Un rápido recorrido a la gestión del ente de los últimos años.

Gail González Yaluff es la actual titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Es la tercera carta del presidente Mario Abdo Benítez.

Desde su arribo a la presidencia del Indert, en noviembre del 2020, viene denunciando irregularidades en la institución. De gestión aplaudida, por ahora, denunció casos que involucran a propios funcionarios de ese ente.

Adjudicación irregular de tierras, venta ilegal de derecheras, estafa con documentos espurios son hechos desde siempre ligados a la corrupción que existe en el Indert, y que hacen persistente el problema sobre la tenencia de la tierra.

Títulos de propiedad, certificados de ocupación, recibos de dinero, entre los documentos falsos que más abundan.

La actual presidenta reemplazó a Mario Vega, quien estuvo poco más de un año en el cargo, destituido por casos de coima, y actualmente con proceso.

Uno de los casos tiene que ver con un supuesto pedido de USD 200.000 para dar trámite a una adjudicación de 16.000 hectáreas en el Chaco.

Otro caso es sobre un supuesto pedido de USD 25.000 a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela) para seguir recibiendo desembolsos de la institución para la construcción de pozos artesianos. En esta causa están imputados el ex director de Gabinete del Indert José Luis Clerch, el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León y el ex director de Administración y Finanzas Diego de los Ríos.

Vega, a su vez, había reemplazado a Horacio Torres, quien renunció al cargo en octubre de 2019, tras ser involucrado, también, en un esquema de coimas.

Carlos Soler, quien se desempeñaba en la administración de Torres como gerente de Créditos, y Enrique Gómez de la Fuente como director regional del Chaco, fueron imputados.

En octubre de 2019, un estanciero denunció que Soler le pidió una coima de USD 20.000 para conservar dos lotes del Indert en el Chaco. La acusación en contra de Soler y Gómez de la Fuente fue presentada por el fiscal Leonardi Guerrero, por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado.

Justo Cárdenas fue el presidente del Indert durante el gobierno de Horacio Cartes. Recién fue condenado a cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El ex mandatario posee grandes extensiones de tierras, cuyos títulos muchas veces fueron puestos en duda. Pero Cárdenas fue acérrimo defensor de los intereses de su jefe.

Cuando la actual presidenta del Indert asumió, había anunciado la realización de un trabajo técnico a fin de conocer las irregularidades que existen en la Finca 242 (ex Café), en el Departamento de Amambay, que afecta a tierras de la Ganadera Sofía, de Cartes.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, Cárdenas no puede justificar el origen de más de G. 4.000 millones.

En el 2012, ya durante el gobierno de Federico Franco, asume la presidencia del ente rural Luis Ortigoza. Mal recordado por la compra de tierras inservibles para la agricultura de la firma San Agustín, ligadas al ex senador Jorge Oviedo Matto. En el año 2020 fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura por no presentarse a su juicio por presunta estafa, en un caso de negociado, pero con tierras de Itaipú.

Hasta ahora, el ex funcionario no se puso a disposición de la Justicia para enfrentar los procesos en su contra.

Con tantos casos de corrupción que lleva a cuestas la maltrecha institución, recuperar la confianza de la ciudadanía se volvió todo un desafío.

Funcionarios estafaban a humildes beneficiarios

Una denuncia del Indert que investiga el Ministerio Público detalla cómo humildes campesinos eran estafados por funcionarios de la regional de Caaguazú.

La denuncia ingresada a la Fiscalía el año pasado es por los supuestos hechos punibles de estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y alteración de datos relevantes para la prueba.

“Daban una liquidación a la gente y le ponían un sello cuenta cancelada, con sello del Indert (...). Entre los estafados hay gente que vende su buey de arado en 3, 4 millones para poder pagar por la tierra y se le estafó a esta gente. Ni siquiera puedo reconocer como válido el recibo porque no es oficial del Indert, no es que no depositaron nomás los funcionarios en la cuenta de la institución, es un recibo totalmente falso, y que se embolsillaron”, había manifestado a ÚH la titular del Indert, Gail González.

En la denuncia, se menciona a las funcionarias Laura Benítez Ruiz Díaz y Lis Jiménez Cano. En la misma causa está denunciado el ex director departamental César Domínguez.

La Dirección Regional de Caaguazú fue intervenida por la presidencia del ente a raíz de las numerosas denuncias de beneficiarios, quienes inclusive conformaron una comisión de estafados.

La denuncia que se presentó en la Capital, días después fue derivada a la unidad a cargo del fiscal Alfredo Mieres, en Caaguazú.

No hace mucho que la titular del Indert y su director Anticorrupción, Alfredo Torres, se quejaron por el poco avance de las investigaciones fiscales, sobre los varios casos denunciados por el ente