De acuerdo con el propio Lionel Richie, en el aniversario 35 considera la idea de grabar una nueva versión de la conocida canción con el objetivo de recaudar dinero para la lucha contra la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero.

We are de the world

Para la interpretación de la canción We are the world se juntaron Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Bob Dylan, Stevie Wonder y Bruce Springsteen, entre otros artístas.

Video: Youtube.