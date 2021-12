Contraloría no halla rastros de los artículos adquiridos por la Comuna

Licitaciones de la Municipalidad de Asunción, durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, continúan sumando vacíos, y aún no se conocen todos los detalles de los contratos. Al tratar de verificar la existencia de los productos se dejan en evidencia más procedimientos con documentaciones deficientes, según Dictamen Técnico de la Contraloría General de la República (CGDR)

En el rubro de lavamanos portátiles, adjudicado en un solo llamado, no existen en data pública ni facturas ni precios ni contratos. Además, en verificación in situ se habla de la entrega de lavamanos que fueron finalmente remitidos de vuelta al depósito de la Dirección de Riesgos, donde no se encontró ninguno de estos artículos.

En el rastreo de los insumos médicos la Contraloría se topó con inconsistencias en recepción y entregas de lavamanos portátiles. En el Dispensario del Mercado de Abasto (DAMA), según el Dictamen Técnico de la Contraloría, se tuvo acceso a un acta de entrega de 90 lavamanos, mientras que según el director del Dispensario del Abasto devolvió una gran cantidad, que el funcionario no pudo definir.

Sobre la existencia de los artículos, Contraloría subraya que sin embargo en el depósito de la Dirección General de Gestión de Reducción de Riesgos y Desastres (DGGRRD) no había lavamanos, por ende, “hay una inconsistencia entre las cantidades recibidas de lavamanos, la cantidad recepcionada y la distribuida” concluye el informe de la CGR.

La adjudicación

Dentro de las adjudicaciones por la pandemia de la Comuna, se realizó un solo llamado para la compra de lavamanos portátiles por G. 50.000.000, de esta operación de contrato no se encuentran documentos en los que consten la cantidad, precios unitarios o facturas.

Cova, de Juan Ramírez, fue la contratada para la provisión según la planilla de adjudicaciones de servicios de la Municipalidad de Asunción, donde figura que en agosto de 2020 se realizó la firma del contrato que se extendió hasta el 30 de setiembre.

En ese momento Cova se encontraba en plena provisión de kits de alimentos. La firma que opera desde un depósito de venta de materiales y ferreterías, rubro principal inscripto en la SET y Contrataciones, fue beneficiada en todos los rubros de los llamados por Covid de la Municipalidad de Asunción.

De marzo a noviembre, Cova proveyó a la Comuna de detergentes de oro, chapas y hasta kits de alimentos alzándose con un total de G. 955.060.850 en unos cuatro vínculos comerciales.

Para la provisión de lavamanos, la Municipalidad recurrió a Cova, San Benito y Ferretería Internacional como oferentes invitados. Cova y San Benito son parte de las repetidas empresas beneficiadas con amplias adjudicaciones en las compras de emergencia sanitaria, haciéndose de contratos de provisiones lejanos a sus rubros principales.