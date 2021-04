Contenedor será albergue para los familiares de pacientes en Villa Elisa

Ricardo Estigarribia, intendente de la Municipalidad, manifestó que el albergue fue pensado para los familiares de los enfermos que vienen del interior del país y quienes quedan por alrededor de 22 días en el centro asistencial, durmiendo sobre sillas.

Lea más: Covid-19: Villa Elisa construye Pabellón de Contingencia en 12 días

"Ellos no tienen dónde cambiarse, no tienen comodidad, hay familiares que vienen hace 10 a 12 días y no tienen un lugar donde descansar, donde cargar sus teléfonos, calentar su agua para su mate, entonces les damos esta comodidad para que puedan cambiarse, asearse y puedan seguir a la espera de su familiar", expresó el jefe comunal a los medios de comunicación.

Mencionó además que el contenedor será desinfectado constantemente cada dos a tres días por los funcionarios.

Nota relacionada: Villa Elisa suspende reuniones, misas y aglomeraciones en sitios públicos

Además, anunció que se está construyendo un segundo bloque de un pabellón con 20 camas más para los pacientes. Dijo que tienen 10 camas en el pabellón de contingencia, en donde tienen a 28 pacientes.

Por su parte, la directora del Hospital de Villa Elisa, doctora Laura Yohana Benítez, agradeció a la Municipalidad por el apoyo al centro asistencial ya que ellos no cuentan con una estructura para albergar a los familiares de los pacientes internados.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte emitido en la noche de este miércoles por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 214.667 casos conformados de coronavirus, de los cuales hay 4.206 fallecidos.

Hay 2.324 pacientes internados, de los cuales 408 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

La cantidad de personas que lograron vencer a la enfermedad suman 175.614.